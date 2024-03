Povere Creature debutta in streaming su Disney+

News Cinema

Dopo il trionfo agli Oscar per Emma Stone, Povere Creature! debutta anche in streaming in esclusiva su Disney+.

Dopo il trionfo di Emma Stone agli Oscar 2024 nella categoria di migliore attrice, Povere Creature introduce Bella Baxter al pubblico in streaming di Disney+. Il film vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 approda in piattaforma a partire dal 14 marzo 2024. Diretto da Yorgos Lanthimos e meritevole di quattro premi Oscar, due Golden Globes e cinque BAFTA, Povere Creature racconta la storia di formazione e di evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dallo scienziato Baxter che scoprirà ancora una volta gioie e dolori della vita.



In Povere Creature Bella Baxter è una sorta di esperimento. Riportata in vita dopo essersi gettata da un ponte con in grembo suo figlio, Bella finisce nella sala operatoria del dottor Godwin Baxter che, attraverso un abile trapianto di cervello, la riporta in vita. Trattandosi di un esperimento scientifico e avendo a disposizione un cervello da neonato, Bella imparerà tutto da capo pur essendo intrappolata in un corpo maturo. Sotto la guida di Godwin, Bella imparerà in fretta e, una volta pronta, annuncia di voler viaggiare per il mondo accettando la proposta sfacciata di Duncan Wedderburn. L’avvocato, convinto di essere immune al fascino di ogni donna, le promette semplicemente un’avventura insieme finendo invece per innamorarsi terribilmente di Bella, un amore che arriverà a consumarlo. Bella, dal suo canto, dimostra un forte interesse nei confronti della vita e non si pone limiti.

La storia di Povere Creature è tratta dall’omonimo romanzo di Alasdair Gray, in Italia edito da Safarà Editore, con una sceneggiatura scritta da Tony McNamara. Per regista e sceneggiatore si tratta della seconda collaborazione di successo dopo il primo tentativo con La Favorita. Lanthimos aveva suggerito a McNamara tre film come punti di riferimento per realizzare al meglio l’atmosfera di Povere Creature e da cui trarre ispirazione: E la nave va (1983), Bella di giorno (1967) e Frankenstein Junior (1974). Il cast di Povere Creature include Mark Ruffalo che interpreta Duncan Wedderburn, Willem Dafoe che invece interpreta il dottor Godwin Baxter e Ramy Youssef è Max McCandless. E ancora troviamo Margarate Qualley, Christopher Abbott, Jerrod Carmichael e Kathryn Hunter.