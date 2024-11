Popeye, anche Braccio di Ferro è uno spietato assassino nelle immagini del nuovo film horror

News Cinema

Così come accaduto a Winnie The Pooh e Peter Pan, anche Braccio di Ferro ha ottenuto il suo live action in salsa horror: si intitola Popeye e introduce il suo violento protagonista nelle primissime immagini.

Così come accaduto ad altre figure del mondo animato, anche Braccio di Ferro ha ricevuto il suo adattamento in salsa horror e le prime immagini del film introducono uno scenario alquanto raccapricciante per il marinaio protagonista. Si intitola Popeye il nuovo film live action con protagonista Braccio di Ferro in una versione più oscura e poco adatta ai bambini. Con una data d’uscita già fissata a stretto giro, il film live action ha introdotto il suo protagonista attraverso un primo gruppo d’immagini mostrate in esclusiva da Bloody Disgusting.

Popeye, Braccio di Ferro diventa un assassino nelle prime immagini del film horror

A differenza di altri progetti come Bambi e Winnie The Pooh che fanno parte del Poohniverse e quindi condividono una sorta di filo rosso, Popeye viaggia in solitaria. Diretto da William Stead, il film live action ha scelto Steven Murphy come interprete del marinaio con un debole per gli spinaci. Come rivelato dalla sinossi ufficiale, il film horror vede la leggenda di Braccio di Ferro perseguitare un gruppo di consiglieri che intendono aprire un campo estivo. In un’immagine condivisa in anteprima, Braccio di Ferro emerge dall’acqua, in un altro scatto strangola qualcuno e in un’altra ancora sembra vagare nel buio, impugnando un’ancora. Immancabile la pipa, così come la divisa impregnata di sangue.

Pare dunque che, esattamente come accaduto ad altre figure dell’infanzia come Bambi, Peter Pan e Winnie The Pooh, anche Braccio di Ferro sia stato tramutato in uno spietato assassino. Le prime immagini suggeriscono che il protagonista abbia tratto spunto da Jason Voorhees, assassino di Venerdì 13. Pur non avendo condiviso molte informazioni, ITN Studios anticipa che tra non molto sarà disponibile il primo trailer. Il film, del resto, ha già scelto la sua data di debutto fissata per gennaio 2025. Non è chiaro, però, se arriverà in sala o in streaming.