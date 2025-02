Plankton - Il Film: ecco il trailer del nuovo spin-off di Spongebob su Netflix il 7 marzo

News Cinema

Da Netflix arriva il trailer del film animato Plankton - Il film, spin-off di Spongebob, che sarà in streaming sulla piattaforma dal 7 marzo.

Il 7 marzo arriverà in streaming su Netflix il nuovo spin-off della popolare serrie animata Spongebob, con un film dedicato al suo minuscolo arcinemico. Stiamo parlando di Plankton - Il Film, che vede al centro della storia il piccolo ma malvagio esserino. Il film è diretto da Dave Needham, scritto da Kaz e Chris Viscardi, e questo è il divertente trailer ufficiale.

Plankton - Il Film: la trama del film d'animazione

Nella storia vediamo il più piccolo nemico di Spongebob, Plankton, prepararsi a conquistare il mondo con la fida compagna robotica. Ma quando proprio lei lo tradisce e decide di farlo per conto proprio, Plankton dovrà per forza unirsi a Spongebob per salvare Bikini Bottom e tutto il resto. Plankton - Il Film è il secondo spin-off di Spongebob prodotto da Netflix, dopo Saving Bikini Bottom, nonché il sesto lungometraggio tratto dalla popolare serie animata di Nickelodeon, creata dal compianto Stephen Hillenburg, partita nel 1999 e arrivata a contare ormai 15 stagioni. I precedenti lungometraggi sono stati Spongebob - Il Film (2004, codiretto da Hillenburg con Mark Osborne e Sherm Cohen), SpongeBob - Fuori dall'acqua (2015, a tecnica mista 2D/CGI/dal vero, regia di Paul Tibbitt e Mike Mitchell) e SpongeBob - Amici in fuga (2020) di Tim Hill: quest'ultimo ha dato origine al legame con Netflix, perché è stata la piattaforma streaming a salvarne l'uscita nel periodo del Covid. Per il cinema è in arrivo a dicembre Il Film di Spongebob: Cerca Squarepants di Derek Drymon, già coautore della serie fino alla terza stagione.