Pixar, 14% dei dipendenti licenziati: è crisi o correzione di rotta?

La Disney ha licenziato 175 dipendenti Pixar, in una mossa già nell'aria da mesi ma rimandata per chiudere alcune produzioni. C'entrano gli incassi in flessione, ma c'è alla base soprattutto un cambio di strategia riguardante Disney+.

La notizia sta rimbalzando un po' ovunque e riguarda il licenziamento di 175 dipendenti, pari al 14% della forza lavoro Pixar da parte della casa madre Disney: premettiamo che l'uscita del già chiuso Inside Out 2 il 19 giugno non è pregiudicata da questa scelta, che peraltro - come ci fa notare la CNBC - era già nell'aria da mesi. Cosa sta succedendo? La crisi al botteghino del 2023 ha portato troppi guai? Ni, perché a quanto sembra la decisione segue la nuova strategia del CEO Disney Bob Iger, riguardante la produzione streaming per Disney+.

Pixar torna a concentrarsi sul cinema, ridotta la forza lavoro