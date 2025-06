Pitch Perfect 4, Rebel Wilson anticipa chi potrebbe dirigere il film: "Tanti di noi del cast sono anche registi, perciò..."

News Cinema

Rebel Wilson ha rivelato che la regista di Pitch Perfect 4 potrebbe essere una delle sue ex co-star: ecco cosa ha dichiarato!

Rebel Wilson è pronta a tornare a recitare in Pitch Perfect 4, quarto capitolo del franchise sul coro a cappella delle Barden Bella's. L'attrice ha interpretato il personaggio di Patricia Horbart e ha anticipato che per la regia del film si potrebbe cercare una candidata tra alcune delle sue co-star. Ecco perché!

Pitch Perfect 4, Rebel Wilson anticipa chi potrebbe dirigere il film: "Nel cast molte di noi sono registe, perciò..."

Qualche settimana fa, in un'intervista a BBC Radio 2, l'attrice ha ricordato la bellissima esperienza con il cast di Pitch Perfect e ha anticipato che un quarto film sarebbe in fase di realizzazione. La storia del franchise segue il percorso di crescita di un coro a cappella tutto al femminile di un'università statunitense, dalle prime gare e sfide per trovare la giusta armonia tra loro, fino alle vittorie dei campionati di canto a cappella. La trilogia è arrivata al cinema con un primo capitolo nel 2012, seguito da altri due film nel 2015 e 2017. A distanza di otto anni, Rebel Wilson ha raccontato che i tempi sono maturi per un quarto film e che spera che la produzione possa avviarsi presto.

Ai microfoni di Variety, Wilson ha raccontato che spera che le riprese possano iniziare il prossimo anno e ha anticipato che le piacerebbe vedere qualcuna delle sue co-star nel ruolo di regista per Pitch Perfect 4:

"Ci sono molti di noi che sono registi ora. Ci sono diverse candidate: Anna Kendrick, Brittany Snow, Kay Cannon - che è la scrittrice della storia - ed Elizabeth Banks. Quindi, vedremo. Sto per dirigere un altro film, quindi, questo mi terrà occupata fino all'inizio del prossimo anno. Speriamo che la produzione inizi l'anno prossimo"

Delle attrici di Pitch Perfect, infatti, diverse hanno anche debuttato come registe negli anni più recenti: Anna Kendrick ha diretto il film Netflix Woman of the Hour, mentre Elizabeth Banks è stata la regista di Cocainorso.