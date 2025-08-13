Pirati dei Caraibi 6, il produttore conferma che è previsto un ruolo per Johnny Depp

News Cinema

Il produttore del franchise torna ancora una volta sul coinvolgimento di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi 6 e ammette che è prevista una parte per Jack Sparrow.

I Pirati dei Caraibi torneranno ed è un dato appurato già da tempo. Più nebuloso è invece il futuro di Jack Sparrow, il capitano dei pirati interpretato fedelmente da Johnny Depp e il cui destino non è mai stato chiarito in tutto e per tutto da parte degli Studios. Un nuovo aggiornamento, questa volta, arriva dal produttore del franchise che avrebbe finalmente fatto chiarezza sul coinvolgimento di Johnny Depp nel sesto film.

Pirati dei Caraibi 6, il produttore conferma che un ruolo per Johnny Depp è previsto: “Se gli piace, accetterà”

Partito nel 2003 con La maledizione della prima luna, Pirati dei Caraibi ha animato il grande schermo con avventure mozzafiato in mezzo al mare incassando in totale 4,5 miliardi di dollari in tutto il mondo con cinque film all’attivo, diventando così uno dei franchise più grandi di tutti i tempi. A rendere estremamente popolare la storia è stato sicuramente il capitano Jack Sparrow, uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico ed interpretato da Johnny Depp. Eppure il suo coinvolgimento ad oggi non è mai stato dato per certo, ma il produttore Jerry Bruckheimer ha tentato di fare chiarezza. In un’intervista con Entertainment Weekly, ha affermato che la sceneggiatura del sesto film di Pirati dei Caraibi include un ruolo scritto per Johnny Depp: “Se gli piace il modo in cui è stata scritta la parte, penso che accetterà. Tutto dipende da quello che c’è scritto sulla pagina, come tutti sappiamo”. Pare, dunque, che ci sia ancora una possibilità per Jack Sparrow: ma accetterà di tornare in mare aperto?

Non è la prima volta che Jerry Bruckheimer affronta il potenziale ritorno di Johnny Depp nel franchise. Già tempo addietro aveva manifestato il suo supporto sul possibile coinvolgimento di Jack Sparrow nel sesto film. L’ultimo film della saga La vendetta di Salazar risale al 2017 e, dopo varie conversazioni dietro le quinte, un sesto film è stato confermato dagli Studios ma inteso come un reboot. Ciononostante il produttore aveva già chiarito in precedenza che avrebbe gradito la presenza di Depp: “È un reboot, ma se dipendesse da me, lui ci sarebbe. Lo adoro. È un caro amico. È un artista straordinario e ha un look unico. Ha creato il Capitano Jack. Non era scritto sul copione; era lui che faceva un po' Pepé Le Pew e Keith Richards. Quella era la sua interpretazione di Jack Sparrow”.