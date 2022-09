Piove: il teaser poster del dramma-horror di Paolo Strippoli

News Cinema

Arriverà nelle sale italiane il 10 novembre distribuito da Fandango Distribuzione il secondo film di Paolo Strippoli, che aveva esordito nel 2021 con Roberto De Feo con l'acclamato A Classic Horror Story. Ecco teaser poster, trama e cast di Piove.

Paolo Strippoli è quel giovane regista che, con Roberto De Feo, aveva esordito nel 2021 con A Classic Horror Story, film - ovviamente dell'orrore - che valse alla coppia l'attenzione degli adetti ai lavori e del pubblico appassionati di genere, nonché un premio alla miglior regia al Festival di Taormina di quell'anno, nel quale alla presidenza di giuria c'era Susanna Nicchiarelli.

Ora Paolo Strippoli è tornato alla regia, questa volta in solitaria, e arriverà presto nei cinema italiani, il prossimo 10 novembre, con un nuovo horror intitolato Piove.





Piove nasce da un soggetto originale di un giovane autore di nome Jacopo Del Giudice, premiato al Solinas, che è stato poi trasformato in sceneggiatura dagli stessi Del Giudice e Strippoli assieme a Gustavo Hérnandez, ed è stato presentato in prima mondiale a uno dei festival "di genere" più prestigiosi al mondo, il Fantastic Fest di Austin. Il percorso festivaliero di Piove, che regala una misura dell'appeal internazionale di cui Strippoli è stato capace, è proseguita in anteprima europea allo Strasbourg European Fantastic Festival, e continuerà prima al Sitges e poi, qui da noi, ad Alice nella Città, dove verrà presentato in concorso nella sezione Panorama.

Nel cast di Piove Strippoli ha voluto Fabrizio Rongione, Cristiana Dell'Anna, Francesco Gheghi, Aurora Menenti e Leon De La Vallée.

Qui di seguito la trama ufficiale e il teaser poster di Piove:



Da qualche giorno Roma è teatro di un evento singolare: quando piove condotti e tombini tracimano con una melma grigiastra ed esalano un vapore denso di cui non si conosce l’origine. Nessuno può immaginare che chiunque respiri questo misterioso vapore dovrà farà i conti con ciò che reprime, i suoi istinti più oscuri, la sua rabbia. Neanche la famiglia Morel.







Piove è una produzione Propaganda Italia, in associazione con POLIFEMO, una co-produzione Italia-Belgio con Gapbusters, distribuito da Fandango Distribuzione.