Piove: il mondo distorto raccontato dal film horror in una clip in anteprima esclusiva

In arrivo al cinema il 10 novembre, distribuito da Fandango, il sorprendente film horror italiano Piove si mostra in questa clip in anteprima esclusiva.

Ormai non si contano più gli applausi e i premi che Piove sta conquistando nei tanti festival di cinema in giro per il mondo nei quali è stato presentato (Austin, Sitges, New York, Strasburgo, Curtas). Il riscontro internazionale su questo horror italiano è estremamente positivo e si avvicina il momento in cui sarà disponibile nelle sale cinematografiche del nostro paese, precisamente il 10 novembre, distribuito da Fanfango, ma intanto qualcuno lo vedrà prima a Lucca dove in questi giorni sta è uno degli appuntamenti del Lucca Comics & Games.

La sceneggiatura del film firmata da Jacopo Del Giudice si è aggiudicata il prestigioso Premio Solinas nel 2017, prima volta per lo storico riconoscimento andato a un copione di un film dell'orrore. "Un horror dei sentimenti, senza precedenti nel nostro paese. Una storia estrema come è estrema la follia che racconta", scriveva la giuria nel motivare il premio. "Piove è una storia di fantasmi senza fantasmi" spiega il regista Paolo Strippoli, qui al suo secondo film dopo la co-regia di A Classic Horror Story. "Della ghost story rispetta gli appuntamenti narrativi, la sospensione, e d’altronde le 'presenze' che il vapore evoca potrebbero sembrare proprio dei fantasmi. E invece sono i nostri istinti più oscuri, i demoni che nascondiamo in fondo al petto, che sfamiamo senza rendercene conto. La nostra rabbia". Gustavo Hérnandez e lo stesso Strippoli hanno contribuito allo script di Del Giudice.

Qui sotto potete vedere una clip esclusiva di Piove per Comingsoon.it, in cui si percepisce la distorsione del mondo piovoso del film e lo straniamento del personaggio interpretato da Fabrizio Rongione.



