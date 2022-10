È uno forzo produttivo intelligente e consapevole quello di Piove, secondo film diretto dal 29enne Paolo Strippoli, un film horror che asseconda il genere al quale appartiene, trova idee nuove e si fa portare di un importante messaggio.

Il dolore esiste e per superarlo bisogna passarci attraverso.

Chiunque abbia raggiunto l'età adulta con significative esperienza di vita, sa che questo è l'unico modo. Eppure è qualcosa che tendiamo a dimenticare, comprensibilmente, perché affrontarlo di petto non è una passeggiata. Schivarlo, ignorarlo o respingerlo con aggressività non aiuta, né nel rapporto con noi stessi né con gli altri, oltre a innaffiare il germe della colpa.

Quando l'oscurità incombe, servono dialogo ed empatia.

Questo è il cuore della storia del film Piove, un horror italiano consapevole e rispettoso del genere al quale appartiene, che rivendica una originalità di racconto profondamente metaforica e con un'estetica dalla forte personalità.

La melma nera, i palloncini bianchi, il grigiore del giorno, il giallo malato della notte, sono la veste che avvolge il disagio della famiglia dei protagonisti, padre, figlio e sorellina, che stanno elaborando un lutto ognuno nel proprio inscalfibile guscio. Fabrizio Rongione e Francesco Gheghi si fanno interpreti del disagio domestico trovando nel registro horror del film un'intesa perfetta, per essere nemesi uno dell'altro. Le esalazioni che si insinuano nelle vie della rete fognaria in cerca per raggiungere la superficie, emergendo dai tombini e dagli scarichi dei bagni, sono l'innesco della spirale di violenza. Chi respira quei vapori diventa qualcosa di simile a uno zombie, perde lucidità e viene sopraffatto dal proprio accumulo di rabbia, rancore e ostilità. E si scaglia ferocemente contro chi ha davanti.

Ma non è soltanto uno sforzo produttivo vincente del nostro cinema Piove, diretto dal 29enne Paolo Strippoli, e con artisti dal riconosciuto talento nei reparti di fotografia, scenografia, costumi, musica e vfx. È anche un film divertente, agli occhi degli amanti dell'horror s'intende, con idee visive interessanti che si trovano uno spazio senza inghiottire la regia della narrazione. Detto questo, con una particolare sequenza ipnotica in cui Cristiana Dell'Anna è alternata tra le due allucinazioni dei personaggi del marito e del figlio, Strippoli timbra l'esperienza dello spettatore.

La storia del film non lascia dubbi su dove punti il dito. La cronaca nera ci informa ogni giorno di abusi psicofisici che gli esseri umani compiono verso i propri simili, di quanto egoismo, disperazione e salute mentale vacillante siano tra le cause di atti brutali quando non di omidici. Nel film, in cui Roma rappresenta qualunqua città, la pioggia è l'attivatore di un male covato e trascurato che fa parte di noi. Ed è catartico quanto quella stessa pioggia, anche sottoforma di lacrime, possa lavar via le impurità. Dipende da noi, ci ricorda Piove. Le circostante nefaste ci saranno sempre, siamo noi a doverci strutturare per affrontarle.

Il film non intende salire sul pulpito e predicare. Con misurata potenza gli autori, dichiarandosi consapevoli di una responsabilità umana, realizzano un horror che va oltre l'intrattenimento e instaura un dialogo costruttivo con il suo pubblico.