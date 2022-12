Piove di Paolo Strippoli vince il Premio Caligari del Noir in Festival 2022

News Cinema

Ad aggiudicarsi il Premio Caligari per il miglior noir dell’anno del Noir in Festival 2022 è Piove di Paolo Strippoli. A Una femmina di Francesco Costabile va invece la Menzione Speciale 2022.

È stato assegnato, durante la penultima serata del Noir in Festival 2022, il Premio Caligari, che viene tributato al miglior film noir italiano della stagione che sta per concludersi. Ha vinto il riconoscimento dedicato a uno dei nostri più bravi registi, scomparso a pochi mesi dal suo ultimo lungometraggio Non essere cattivo, Piove di Paolo Strippoli.

In una competizione molto serrata. che ha visto addirittura quattro film separati da pochissimi voti, il secondo film di uno dei registi di A classic Horror Story è risultato il più votato dalla Giuria del Premio, composta da 80, tra studenti IULM e appassionati di cinema, affiancati da Manlio Gomarasca (Presidente), Maurizio Di Rienzo (coordinatore) e Anna Maria Pasetti (tutor), che nel corso di tre giorni di proiezioni all'Università IULM si sono confrontati e hanno discusso sui sei titoli in concorso.

La Menzione Speciale 2022, conferita dalla redazione di Cinecittà News, Main Media Partner del festival, è andata invece a Una femmina di Francesco Costabile, con la seguente motivazione:

Dal romanzo di Lirio Abbate, Fimmini ribelli, Francesco Costabile ha tratto un gangster movie ancestrale che ci trasporta dentro la tragedia di un personaggio femminile vittima di 'Ndrangheta. Rosa, interpretata magistralmente dalla debuttante Lina Siciliano, è immersa in una nefasta rete di potere tessuta da donne. Un film dal forte impatto nel denunciare i soprusi familiari con echi del mafia movie americano e al contempo con tratti di intenso lirismo, un’efficace parabola cinematografica sul non riuscire a mettere a fuoco ciò che è intollerabile e persino impensabile.