Pinocchio e Hammamet aprono le danze di 01 Distribution anticipando Muccino, Moretti e Scorsese

News Cinema

Alle Giornate di Cinema di Sorrento la distribuzione italiana annuncia i titoli futuri e i grandi nomi del proprio listino

Matteo Garrone e Gianni Amelio sono i primi autori che incontreremo al cinema grazie a 01 Distribution. I loro lavori sono attesissimi, il Pinocchio con Roberto Benigni e la trasformazione di Pierfrancesco Favino in Hammamet, e rappresentano soltanto la punta dell'iceberg. La società di distribuzione italiana può vantare in listino i nuovi film di Gabriele Muccino (Gli anni più belli), Nanni Moretti (Tre piani), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Sam Mendes (1917), Guy Ritchie (The Gentlemen), tanto per citarne alcuni. Abbiamo incontrato alle Giornate di Cinema di Sorrento Paolo Del Brocco e Luigi Lonigro, rispettivamente Amministratore Delegato Rai Cinema e Direttore 01 Distribution.