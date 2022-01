Pinocchio di Guillermo del Toro: ecco il primissimo trailer italiano del film in arrivo su Netflix a dicembre 2022

News Cinema

Diretta da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, questa nuova versione di Pinocchio è un musical animato in stop-motion e sarà disponibile su Netflix da dicembre 2022. Ve ne mostriamo intanto il primissimo trailer in italiano

Arriverà solo su Netflix a dicembre 2022 la nuova versione per lo schermo del grande classico di Carlo Collodi. Con Pinocchio di Guillermo del Toro, il grande regista messicano e Mark Gustafson reinventano l'immortale romanzo per ragazzi, che racconta le spericolate e indisciplinate avventure del burattino di legno nella sua ricerca di un posto nel mondo, attraverso un musical animato in stop-motion, di cui vi mostriamo il primissimo trailer in italiano:



Pinocchio: Il Teaser Trailer Italiano del Film - HD

Pinocchio di Guillermo del Toro: Cast vocale originale

Il film presenta un cast vocale stellare con Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto, mentre l'esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Nel cast figurano anche Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme a Christoph Waltz e Tilda Swinton.