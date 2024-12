Pino Daniele - Nero a Metà: in anteprima esclusiva una clip del film su Pino Daniele

News Cinema

Distribuito nei cinema italiani come evento speciale il 4, 5 e 6 gennaio da Eagle Pictures, in concomitanza con il decimo anniversario della morte del grande cantautore napoletano, arriva il film firmato a quattro mani da Marco Spagnoli e Stefano Senardi. Ecco una clip in anteprima esclusiva di Pino Daniele - Nero Metà.

In occasione del decimo anniversario della sua morte, il 4, 5 e 6 gennaio prossimi sarà nei cinema italiani un documentario che si propone come un ritratto intimo e profondo della vita e carriera di un grandissimo musicista: Pino Daniele. Chitarrista sopraffino, polistrumenrista, autore di 47 album (uno di questi, uno dei più famosi e più belli, è appunto "Nero a metà), Daniele ha unito nelle sue composizioni la tradizione della musica napoletana, influenze generalmente mediterranee e quel blues che è stato la sua grande passione e la sua formazione.

Il film che ripercorre la prima parte della sua carriera, e offre uno sguardo inedito sul legame tra l’uomo e l’artista, esplorando il lato più autentico e personale del musicista, si intitola Pino Daniele - Nero a metà, ed è stato scritto e diretto a quattro mani da Marco Spagnoli e Stefano Senardi.

Spagnoli è stato a lungo critico e giornalista prima di darsi, da qualche anno, anche alla regia di documentari. Senardi è stato un importantissimo discografico italiano che ha lavorato con artisti come

Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi, Paolo Conte, Ornella Vanoni, Vinicio Capossela, Jovanotti, Zucchero e Franco Battiato. Proprio su Battiato, e con Spagnoli, Senardi aveva lavorato al documentario Franco Battiato - La voce del padrone, ma in questo caso il suo coinvolgimento è stato così intenso da co-firmare la regia. Con Pino Daniele Senardi non ha avuto solo un rapporto professionale, ma di vera e lunga amicizia, e questo aspetto appare chiarissimo in questa clip di Pino Daniele - Nero a metà che ne anticipa l'inizio e che noi di Comingsoon.it vi proponiamo in anteprima esclusiva.

Pino Daniele - Nero a metà: una clip del film in anteprima esclusiva

Pino Daniele - Nero a metà: Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD