Pierfrancesco Favino è Il Maestro: le prime foto del nuovo film di Andrea Di Stefano

Dopo L'ultima notte di Amore, attore e regista tornano a collaborare in un nuovo film dai toni molto diversi dal precedente. Ecco le prime foto di Piefrancesco Favino in Il Maestro.

Qui sopra, e qui di seguito, le prime foto (opera di Andrea Miconi) che arrivano dal set di Il Maestro, il film che riunisce Pierfrancesco Favino e Andrea Di Stefano dopo la collaborazione felice e fortunata di L'ultima notte di Amore. Questa volta il film non è un cupo noir metropolitano e Favino non interpreta il ruolo di un agente di polizia non esattamente integerrimo: Il Maestro è infatti un film ambientato negli anni Ottanta e nel mondo oggi tornato prepotentemente di moda del tennis, e l'attore interprea il ruolo di un ex campione della racchetta cui viene affidato un ragazzino dal grande potenziale. Ecco la trama completa e ufficiale del film:

Estate, fine anni Ottanta. Dopo anni di allenamenti duri e regole ferree, Felice, tredici anni e sulle spalle tutte le aspettative del padre, arriva finalmente ad affrontare i tornei nazionali di tennis.

Per prepararlo al meglio il padre si affida al sedicente ex campione Raul Gatti, che vanta addirittura di un ottavo di finale al Foro Italico.

Di partita in partita, i due iniziano un viaggio lungo la costa italiana, che tra sconfitte, bugie e incontri bizzarri porterà Felice a scoprire il sapore della libertà e Raul a intravedere la possibilità di un nuovo inizio.

Così, in questa strana estate, tra i due nasce un legame profondo e inatteso.







Soggetto e sceneggiatura di Il Maestro sono stati scritti da Di Stefano assieme a Ludovica Rampoldi, che presto esordità nella regia con un film dal titolo Breve Storia d'Amore; la fotografia è di Matteo Cocco, il montaggio di Giogiò Franchini, la scenografia di Carmine Guarino, i costumi di Mario Tufano. Il film è una produzione Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution in collaborazione con Memo Film, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Playtime ed è prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri per Indigo Film e da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production. Assieme a Favino nel cast troviamo Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè e Edwige Fenech.

Aspettando di sapere quando arriverà al cinema Il Maestro, se ancora non l'avete fatto recuperare L'ultima notte di Amore, che trovate in streaming su Prime Video e a noleggio o in vendita su numerose piattaforme.