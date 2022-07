Philip K. Dick raccontato da Charlize Theron e Alfonso Cuarón in Jane, un biopic particolare

News Cinema

Il regista Alfonso Cuarón e Charlize Theron stanno per dedicarsi a Jane, particolare biopic dedicato allo scrittore di Blade Runner, Philip K. Dick. L'attrice interpreterà la sorella dello scrittore, in realtà morta a sei settimane dalla nascita.

Philip K. Dick è a ragione considerato uno dei più grandi scrittori di fantascienza mai vissuti, e più volte il cinema ha tratto ispirazione dalle sue visioni: Blade Runner, Minority Report, A Scanner Darkly, Total Recall. Ora tocca proprio a lui essere oggetto di un biopic che si presenta piuttosto intelligente, Jane, diretto dal grande Alfonso Cuarón e cointerpretato da Charlize Theron. E il ruolo di quest'ultima è l'elemento di grande interesse.

Jane, la vita di Philip K. Dick con sua sorella mai vissuta

Alfonso Cuarón dirigerà per Amazon il biopic Jane con Charlize Theron, dove l'attrice incarnerà la sorella dello scrittore, mostrandocelo attraverso il suo punto di vista. La particolarità del progetto, supervisionato dalla figlia di Dick, Isa Hackett, sta in un dettaglio non di poco conto: nella realtà Jane era la sorella gemella di Philip, ma morì sei settimane dopo il parto! Il che rende Jane un biopic molto originale e perfettamente aderente al "desiderio disperato di una realtà alternativa" di Philip K. Dick, come spiega con chiarezza sua figlia nel comunicato stampa. Philip aveva sempre voluto che sua sorella fosse sopravvissuta, infatti Isa commenta così il senso di questo lungometraggio: "Non c'è modo migliore di onorarlo che esaudire il suo desiderio, seppur solo sullo schermo." La sinossi di Jane descrive così il film:

Jane è una storia toccante, piena di suspense e di umorismo nero, sul rapporto unico che una donna ha col suo brillante ma tormentato fratello gemello, che guardacaso è il celebrato romanziere Philip K. Dick. Mentre cerca di salvare suo fratello da situazioni reali e immaginate, Jane precipita sempre più a fondo nell'affascinante mondo creato da lui.

Isa Dick Hackett ha già coprodotto per Amazon serie basate sui lavori di suo padre, come L'uomo nell'alto castello ed Electric Dreams. Cuarón e Theron si occuperanno di Jane rispettivamente dopo aver chiuso i lavori sulla serie Disclaimer (per Apple TV+) e sul sequel The Old Guard: Force Multiplied per Netflix.