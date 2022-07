Peter va sulla Luna, una clip in anteprima dal film di animazione in arrivo al cinema

News Cinema

Sarà nelle sale dal 21 luglio, distribuito da Koch Media, il film di animazione tratto dalla popolare fiaba tedesca per bambini, Peter va sulla Luna: vi mostriamo oggi una clip in anteprima esclusiva di questa avventura galattica per tutta la famiglia.

Arriva in sala il 21 luglio il film di animazione per tutta la famiglia Peter va sulla Luna, distribuito da Koch Media e basato su un famoso libro per l'infanzia scritto da Gerdt von Bassewitz. Possiamo mostrarvi una clip in italiano dal lungometraggio, dove al protagonista Peter viene chiesto di badare alla sua sorellina Anne, che ha qualche problema nel contenere la sua immaginazione...



Peter va sulla Luna: Clip in anteprima esclusiva del Film - HD

Peter va sulla Luna, la trama del film animato