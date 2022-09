Peter Pan & Wendy: ecco il poster e la foto del cast del film dove Jude Law è capitan Uncino

News Cinema

Presentato al D23 anche Peter Pan & Wendy, ennesima rilettura del classico di J. M. Barrie, con Jude Law nei panni iconici di Capitan Uncino. Il poster e la foto del cast.

Torneranno al cinema le avventure di Peter Pan, dall'immortale romanzo di J. M. Barrie sul ragazzo che non volle crescere, in Peter Pan & Wendy, il film Disney presentato in anteprima all'Expo D23, che arriverà su Disney+ nel 2023. Con l'occasione sono stati diffusi il poster, che vedete qua sotto, e qualche notizia sul film.

Peter Pan & Wendy: la presentazione del film al D23

Peter Pan & Wendy accende i riflettori su personaggi iconici in un modo completamente nuovo. Sul palco della convention erano presenti i membri del cast Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy), Alyssa Wapanâtahk (Giglio Tigrato) e Capitan Uncino in persona, Jude Law (nella foto). Il nuovo film approfondisce la storia di Wendy che si unisce al ragazzo che si rifiuta di crescere in un magico viaggio verso l’Isola che non c'è e rivela la storia della rivalità tra Peter Pan e uno dei cattivi Disney più memorabili. Il cast ha parlato di ciò che i fan potranno aspettarsi dal nuovo film e ha condiviso un primo sguardo esclusivo al film con il pubblico del D23. Diretta da David Lowery e prodotta da Jim Whitaker, la rivisitazione in live action del classico d’animazione del 1953 sarà disponibile su Disney+ nel 2023.