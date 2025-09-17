Perché Robert Redford sarà sempre l'unico e perfetto Gatsby (con un inedito ricordo di Francis Ford Coppola)

News Cinema

La storia personale di un innamoramento e del film più sottovalutato tra quelli interpretati da Robert Redford, Il Grande Gatsby di Jack Clayton, dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald. Francis Ford Coppola, che scrisse il copione in due settimane, lo ha ricordato con aneddoti inediti sulla loro amicizia.

In queste 24 ore, da quando si è diffusa la notizia della morte di Robert Redford, è stato detto e scritto di tutto e di più, come è inevitabile quando a scomparire è una vera e propria leggenda. Perché, diciamolo, ci sono attori e Attori, che portano al massimo grado di intensità e di qualità la forma espressiva che hanno scelto di esplorare e spesso fanno corrispondere alle loro interpretazioni sullo schermo un'altra declinazione della parola attore, ovvero l'individuo che agisce, l'attivista. Robert Redford era tutte queste cose insieme, un uomo di spiccato impegno e integrità, un regista di ottima caratura ma soprattutto una presenza magnetica e irripetibile sul grande schermo. I più giovani, oggi, possono avere solo una vaga idea di cosa abbia voluto dire il suo arrivo al cinema, quando andarci era ancora un affollato e quasi quotidiano rito collettivo, dopo una ricca carriera teatrale e tantissime partecipazioni a celebri telefilm degli anni Sessanta, come Gli intoccabili e Ai confini della realtà. Nelle decine di articoli che abbiamo letto su di lui in queste ore, sicuramente in pochissimi hanno citato tra le glorie di Redford il film che ha fatto innamorare letteralmente di lui milioni di adolescenti, ben prima delle follie per DiCaprio. E noi andiamo controcorrente e vogliamo invece rivalutare quello che a nostro parere personale è uno dei suoi ruoli migliori in un film criticamente sottovalutato, Il grande Gatsby di Jack Clayton, anno 1974.

Robert Redford incarnazione perfetta dell'antieroe romantico fitzgeraldiano

Il grande Gatsby è la terza trasposizione del romanzo capolavoro di Francis Scott Fitzgerald, dopo una versione muta del 1926 quasi coeva all'uscita del libro e purtroppo perduta e la poco fedele versione con Alan Ladd del 1949. Considerato a torto un film bolso e poco ispirato, quello diretto da Jack Clayton è in realtà l'omaggio più fedele alla fonte, di cui ricostruisce in modo splendido le atmosfere, grazie alla sceneggiatura di Francis Ford Coppola (il cui affettuoso ricordo dell'amico vi riportiamo sotto), ad una colonna sonora indimenticabile (con Nelson Riddle autore tra classici degli anni Venti), e ad un cast di attori perfettamente in parte serviti al meglio dall'eccellenza di tutti i reparti tecnici. Li ricordiamo qua, prima di entrare nel merito della nostra prima visione del film: Sam Waterston nel ruolo del vicino di Gatsby e cugino di Daisy, Nick Carraway, che finisce per affezionarsi a lui e ne racconta la storia; Mia Farrow splendida e fragile Daisy; la bellissima Lois Chiles nel ruolo della sportiva cugina di Bruce Dern, che interpreta Tom Buchanan, l'arrogante marito di Daisy che la tradisce con Myrtle, la sua vistosa e illusa amante interpretata da Karen Black e Scott Wilson in una performance da straziare il cuore nella parte del marito di lei e artefice della fine di Jay Gatsby. E poi c'è lui, l'antieroe romantico in tutto il suo splendore WASP, Robert Redford.

Avendo avuto la fortuna di essere adolescente negli anni Settanta, ho visto al cinema da ragazzina alla loro uscita non solo L'esorcista, Il Padrino, Amarcord, i film di Pasolini, dei grandi registi del periodo e il mito della mia generazione di boomer, Jesus Christ Superstar, ma anche tutti i film interpretati da Redford (alcuni recuperati poco tempo dopo la loro uscita in qualche rassegna o nelle benemerite seconde e terze visioni). Ricordo di aver adorato La stangata, ma non dimenticherà mai l'effetto sul mio cuore da adolescente de Il grande Gatsby e della performance di Redford nel ruolo del romantico giovane spiantato, che, dopo essersi arricchito con attività illecite, torna a Long Island dove acquista una gigantesca proprietà di fronte alla casa dell'amata Daisy, nella speranza di riconquistarla. La sua comparsa davanti a lei, dopo essersi fatto prestare per l'occasione la casa di Nick, cugino della donna, imbarazzato, impacciato e tenero come un adolescente, bello da mozzare il fiato, fu travolgente. Nel cuore ci rimase la sua immagine col completo bianco, la scena in cui mostra a Daisy i tesori della sua villa, dalle camicie alle pentole, le feste dove lui è un'ombra in cerca del perduto amore, la malinconia e la tragedia di un personaggio che è in fondo l'unico onesto, in un mondo di squali e superfici, gente interessata solo al denaro e all'apparenza. Che altro non è poi, come molti lavori dello scrittore, che la trasposizione romanzata della storia tra Francis Scott Fitzgerald e la sua bella del Sud, la fragilissima Zelda Sayre, e del suo eterno complesso da paria, pur nel mezzo delle feste più folli e brillanti, ebbre di champagne e ricchezza, dove l'amore finisce per soccombere alla stessa vita dissoluta dei protagonisti.

A quel film (che da allora ovviamente ho rivisto) devo anche l'amore ancora oggi fortissimo per le opere di quello che è l'autore forse più nostalgico, romantico e al tempo stesso lucido della storia della letteratura americana, visto che appena uscita dalla visione del film comprai il libro (con Redford e Farrow sulla copertina) divorandolo come in seguito tutti gli altri da lui scritti, incluse le centinaia di racconti (non dimenticando nemmeno che fu lui, all'epoca famosissimo, a lanciare Hemingway, che non fu altrettanto generoso con lui). Sarà forse stata una sorta di imprinting, ma quel Gatsby interpretato da Redford nella sua sfolgorante bellezza e mal riposta fiducia nell'amore per me resta l'unico possibile e immaginabile. Se non l'avete visto, vi invito a farlo: il film è lungo e forse per gli standard degli spettatori odierni “noioso”, ma io spero che riusciate a ritrovarci la stessa magia che il vostro cuore adolescente ha provato al primo amore e che la storia di Jay Gatsby, l'uomo che voleva solo essere amato da un'unica donna, vi faccia provare le stesse emozioni che provocò allora in chi scrive e che, nonostante le disillusioni e le amarezze della vita, ancora la accompagnano. Poi certo, abbiamo amato Robert Redford per tante altre sue performance, ma l'eroe romantico che preferiamo resterà per sempre lui, in contemplazione della luce verde simbolo di una speranza destinata a infrangersi.

Il ricordo di Francis Ford Coppola

Come vi abbiamo detto, fu Francis Ford Coppola a sceneggiare Il Grande Gatsby e quanto segue ha scritto il regista in ricordo di Robert Redford su Instagram, omaggiando l'uomo, l'artista e l'amico. Nel cuore adesso avremo per sempre anche l'immagine di un giovane e barbuto futuro geniale regista che porta sul set con la sua Lambretta un attore all'alba della sua brillante carriera cinematografica, e la loro caduta nella polvere. Quella polvere che, come meritano le grandi storie, non li ha mai coperti ma li ha resi umani e al tempo stesso immortali.

Quando ero ancora uno studente di cinema alla UCLA ho avuto la fortuna di essere assunto dai Sanders Bros. per il loro primo film, War Hunt (1962, ndr) come assistente di produzione. Il mio lavoro consisteva nel prendere uno degli attori del film, Robert Redford, al suo primo film, a Malibu e portarlo a Topanga Canyon per le riprese dietro la mia Lambretta. Il signor Redford era un tipo amichevole, che non aveva problemi a stare seduto dietro il mio scooter su per le strade tortuose. Ricordo che a una curva piuttosto ripida evitai per un pelo un'auto ed entrambi cademmo in un campo. Come ho detto, Redford era una persona molto amabile, ci spolverammo, risalimmo sullo scooter e riprendemmo il cammino. In tutta la mia vita e carriera da quel momento in poi, Robert Redford è stata con me la persona più gentile e generosa. Ricordo quando fu scritturato per Come eravamo, che mi chiese di aiutarlo in una riscrittura. Il produttore Ray Stark mi chiese se l'avrei fatto gratis o in cambio di qualche mobile... io suggerii due biglietti di prima classe per Rio de Janeiro e li ottenni. La scena migliore venne fuori quando il personaggio di Barbra Streisand chiama Redford e gli dice di quando lei chiamava “il suo miglior amico” per dirgli quanto il suo cuore soffrisse, e lui era il suo migliore amico. In seguito, lui mi chiamò per una veloce riscrittura del remake di Jack Clayton de Il grande Gatsby, da fare in due settimane, le stesse due settimane prima che uscisse al cinema Il Padrino. Ho trascorso tutta la mia vita in ammirazione del talentuoso, brillante ed elegante Robert Redford e del gran lavoro che ha fatto come regista. La formidabile dimostrazione di concentrazione nel suo capolavoro con un unico attore, All is Lost... tantissimi grandi film e performance... Gente Comune, Milagro, e così via. Ma la cosa più importante: Robert Redford era una persona straordinariamente brava, intelligente e sincera e abbiamo perso davvero un grandissimo!