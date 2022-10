Per i 60 anni di James Bond arrivano su Prime Video 25 film della saga di 007

News Cinema

In arrivo su Prime Video 25 film di James Bond, il documentario The Sound of 007 e lo speciale musicale The Sound of 007: LIVE dalla Royal Albert Hall per celebrare i 60 anni del leggendario franchise.

Prime Video ha annunciato che 25 film di James Bond saranno disponibili in streaming negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri territori in occasione della celebrazione del 60° anniversario del leggendario franchise cinematografico. Prime Video i trailer ufficiali per il 60° anniversario e di The Sound of 007, un documentario diretto da Mat Whitecross sull’eccezionale storia di sei decenni di musica di James Bond, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Tutti i 25 film del franchise di Bond e The Sound of 007 saranno disponibili dal 5 ottobre.





Tutti i Film della saga ufficiale di James Bond in streaming su Prime Video

I 25 film di James Bond in arrivo su Prime Video in Stati Uniti, Inghilterra, Australia, India, Italia, Giappone, Messico-America Latina (escluso il Brasile), Spagna e nel sud-est asiatico per un periodo limitato di tempo sono: Agente 007 - Licenza di uccidere, A 007, dalla Russia con amore, Agente 007 - Missione Goldfinger, Agente 007 - Thunderball: operazione tuono, Agente 007 - Si vive solo due volte, Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà, Agente 007 - Una cascata di diamanti, Agente 007 - Vivi e lascia morire, Agente 007 - L’uomo dalla pistola d’oro, Agente 007 - La spia che mi amava, Moonraker - Operazione spazio, Solo per I tuoi occhi, Octopussy - Operazione piovra, 007 - Bersaglio mobile, 007 - Zona pericolo, 007 - Vendetta privata, GoldenEye, Il domani non muore mai, Il mondo non basta, La morte può attendere, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die. Ad esclusione di No Time to Die, i 24 film saranno disponibili per un periodo di tempo limitato in diversi territori fra cui Germania, Africa subsahariana e Brasile.

Inoltre, dopo il live del 4 ottobre del concerto di beneficenza di EON Productions e creato da David Arnold alla Royal Albert Hall di Londra, Prime Video trasmetterà in streaming in tutto il mondo una registrazione esclusiva dello spettacolo The Sound of 007: LIVE dalla Royal Albert Hall. All’evento, cantanti e una serie di celebri ospiti eseguiranno iconici temi musicali di Bond.