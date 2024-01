Per George Clooney la regia è meglio della recitazione? Sì, perché si comanda, se però sul set c'è l'amico di sempre…

News Cinema

George Clooney ha deciso: fare il regista gli piace più del mestiere di attore, perché chi dirige un film può dare tutti gli ordini che vuole. E la recitazione? Anche recitare è bello, basta che sul set ci sia un certo qual collega…

Da uomo con un gran senso dell'umorismo, George Clooney può dire la verità scherzando oppure farsi beffe del suo interlocutore fingendosi serio, anzi serissimo. Ecco perché dobbiamo prendere cum grano salis la sua dichiarazione a proposito della regia, un mestiere che gli consente di essere il padrone del set e costringere tutti ad obbedirgli, dal runner all'attore protagonista. Ma non soltanto di questo ha parlato il fascinoso George durante la promozione di The Boys in the Boat, in cui racconta la storia vera della vittoria, alle Olimpiadi di Berlino del 1936, della squadra di canottaggio dell'Università di Washington.

Perché George Clooney preferisce fare il regista

Alla domanda di Sky News: "Preferisce fare il regista oppure l’attore?", George Clooney ha dunque risposto che stare dietro alla macchina da presa, piuttosto che davanti, è molto molto meglio:

È più divertente, hai molto più potere. Posso comandare tutti a bacchetta senza dover per forza imparare a remare. Il mestiere di regista è divertente. Mi diverte arrivare sul set la mattina, mi diverte scrivere una sceneggiatura e mi piace che ci sia qualcuno che costruisce un set a partire da quello che ho scritto.

Scherzi a parte, a George Clooney interessa la regia anche per un fatto per così dire anagrafico:

Quando invecchi, senti il bisogno di fare altre cose. Non te ne basta soltanto una. Mi considero fortunato perché, a 62 anni, posso fare ciò che amo, e non tutti hanno questa opportunità. Ne sono ben consapevole e per me è sempre una festa, anche perché, se non mi divertissi, la gente penserebbe malissimo di me.

Sempre tornando al buon carattere e all'ironia di George Clooney, per l’attore è fondamentale lavorare con persone positive e volenterose. Così è stato per The Boys in the Boat e anche per i film passati, nei quali ha diretto artisti che conosceva da tempo e con cui sapeva che si sarebbe trovato bene: basti pensare a Matt Damon, favoloso protagonista della commedia nera Suburbicon o al favoloso gruppetto di Monuments Men formato da Bill Murray, John Goodman, Hugh Bonneville, Bob Balaban e dallo stesso Damon:

Desidero lavorare soltanto con persone che vogliono davvero stare sul set e che amano ciò che fanno, perché ci vuole un sacco di tempo e non è semplice. Nessuno vuole lamentarsi. Non mi sto lamentando, ma sono ore e ore di lavoro e c'è molto da fare. E quindi le persone devono divertirsi, perché non ho nessuna intenzione di trascorrere il tempo con qualcuno che non vuole uscire dalla propria roulotte.

Il collega più simpatico secondo George

Nell'intervista George Clooney ha detto infine che ama ancora recitare, soprattutto se nel film c'è anche il caro amico Brad Pitt, con cui ha condiviso diversi set, ad esempio Burn After Reading dei frateli Coen, in cui i loro personaggi facevano a gara a chi era più stupido ed era impossibile decidere se fosse peggiore la barba di Clooney o il taglio di capelli di Pitt. Brad e George hanno anche condiviso Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen e, di recente, Wolfs, un film di John Watts al momento in postproduzione. Ecco cosa dice Clooney del collega:

Mi piace ancora recitare. Mi diverto. Ho appena fatto un film con Brad Pitt, che è un attore emergente.

The Boys in the Boat è il nono film di George Clooney regista, che ha esordito nel 2002 con Confessioni di una mente pericolosa. Ha poi diretto Good Night, and Good Luck, In amore niente regole, Le idi di marzo, Monuments Men, Suburbicon, The Midnight Sky, Il bar delle grandi speranze. Di The Boys in The Boat per ora ci accontentiamo del trailer, tanto per rinfrescarci la memoria.