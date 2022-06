Pennywise The Story of IT: il trailer del documentario sul terrificante film tv in due parti

News Cinema

Pennywise: The Story of IT è un documentario che parla della lavorazione di IT, interpretato da Tim Curry e tratto dal celebre romanzo di Stephen King. Del film è appena uscito il trailer.

Forse nessun romanzo di Stephen King è bello come IT, pubblicato nel 1986. Se ben rammentate, nel 1990 venne fatta una miniserie, o film in due parti, intitolata anch’essa IT (o IT - Il pagliaccio assassino) e diretta da Tommy Lee Wallace. Faceva decisamente paura e Tim Curry nel ruolo del clown Pennywise era inquietante e spaventoso, e fu molto apprezzato dalla critica, che invece lamentò la poca fedeltà al romanzo di partenza.

Se vi parliamo del "vecchio" IT e non della saga cinematografica degli ultimi anni, è perché esiste un documentario che parla proprio della lavorazione della miniserie. Si intitola Pennywise: The Story of IT e oggi è arrivato il trailer.

Pennywise: The Story of IT narra innanzitutto il percorso di adattamento dell'opera di Stephen King, che sdoganò il genere thriller/horror in televisione, gettando in qualche modo le basi per American Horror Story e così via. Il film contiene interviste agli interpreti del film e inedito materiale di archivio. Non mancano interviste al regista e a chi si occupò degli effetti speciali, e una chiacchierata con Tim Curry.

Pennywise: The Story of IT debutterà in alcune sale l’8 giugno, per poi passare a svariate piattaforme streaming come Apple e Amazon Prime Video.

Il trailer di Pennywise: The Story of IT

Il trailer di Pennywise: The Story of IT ci dà un breve assaggio del documentario, e comincia con delle immagini della campagna e con la pioggia. Ci porta a Derry, la cittadina in cui il piccolo George Denbrough sparisce misteriosamente dopo aver tentato di recuperare una barchetta di carta finita in un tombino. Si vedono foto a colori degli interpreti e a parlare sono, tra gli altri, Richard Thomas, che faceva la parte di William Denbrough, e Tim Curry. Si accenna inoltre all’effetto che IT ebbe sul pubblico e alle preoccupazioni della ABC di mandare in onda qualcosa che avrebbe spaventato molte persone, a cominciare dai bambini. Si parla infine di come Pennywise sia diventato con il tempo parte integrante della cultura pop, scuotendola fortemente e arrivando a popolare i nostri peggiori incubi.