Peninsula: nuovo scatenato trailer per lo zombie movie coreano col bollino Cannes 2020

È arrivato online un nuovo full trailer del film legato al popolare Train to Busan, horror coreano che raccontava un'apocalisse zombie nel paese asiatico. Il film, diretto da Yeon Sang-ho, è uno di quelli annunciati nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2020.

Tra i film annunciati qualche settimana fa da Thiérry Fremaux come quelli facenti parte della Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2020 c'era anche Peninsula, attesissimo zombie movie coreano che è una sorta di sequel / non sequel del popolare Train to Busan, che dovrebbe debuttare in luglio nelle sale della Corea del Sud per poi essere distribuito successivamente nel resto del mondo. A parziale conferma dell'imminente uscita, è apparso online un nuovo, scatenato trailer del film, che dovrebbe ingolosire ancora di più di quando già non sia il pubblico degli appassionati.

Diretto da Yeon Sang-ho, Peninsula si svolge quattro anni dopo la conclusione delle vicende di Train to Busan e racconta di Jung-seok, un soldato che era riuscito a scappare dal paese nel corso dell'epidemia zombie e che è costretto a rientrarvi perché assegnato a una missione speciale che ha l'obiettivo di effettuare un recupero, e che scopre che nella Corea oramai isolata dal resto del mondo sono rimasti dei sopravvissuti umani.

A naso, e a giudicare dalle immagini di questo nuovo trailer, e magari grazie anche al bollino di qualità di Cannes, Peninsula non dovrebbe faticare a rivelarsi un grande successo commerciale. Anche perché nell'immaginario di molti, il parallelo tra epidemia di Covid-19 e apocalisse zombie sarà facile e immediato.

