Penelope of Sparta, gli autori di Arcane rileggono i personaggi dell'Odissea in un film animato originale

News Cinema

Forte del successo della serie Arcane e della sua ricerca stilistica, lo studio Fortiche ha rivelato ad Annecy che sta lavorando su un film di animazione: Penelope of Sparta reinterpreta i personaggi dell'Odissea in un contesto sci-fi, in un battagliero romanzo di formazione al femminile.

Lo studio di animazione parigino Fortiche, già autore della serie Arcane per Netflix (a novembre la seconda stagione), ha annunciato al Festival di Annecy il suo primo lungometraggio di animazione, Penelope of Sparta, una rilettura dei personaggi dell'Odissea omerica. Si tratta di un soggetto del tutto originale, un romanzo di formazione in salsa sci-fi, dalla forte impronta stilistica che ci si aspetta dallo studio, per la regia di Jérôme Combe e Silvia Martelossi. Ma di cosa parla? Leggi anche Arcane: Ecco quando la stagione 2 sarà disponibile su Netflix

Penelope of Sparta, una studentessa d'elite pronta alla guerra

Penelope of Sparta racconta di Penelope, ben diversa da quella che ricordavamo nell'Odissea: in un mondo fantascientifico che porta l'eco dell'antica Grecia, la diciassettenne protagonista frequenta un liceo d'elite insieme ad altri personaggi che tutti conosciamo, come Elena, Achille, Agamennone, Circe e Ulisse. C'è una forte competizione in classe, ma Penelope non è tanto interessata a competere con gli altri, quanto a prepararsi per la missione che le ha assegnato suo padre, il re di Sparta: liberare la patria dal giogo imperiale di Atene.

Scritto da Amanda Overton, che si è occupata anche di nove episodi di Arcane, il film miscelerà "il 2D con uno stile visivo 3D", in altre parole il look che i Fortiche hanno già messo a punto proprio con la serie Netflix. Combe, cofondatore dello studio, spiega la genesi del nuovo lavoro: "Sentivamo il forte desiderio di imbarcarci in un progetto originale, di creare un lungometraggio specificamente pensato per il cinema, sulla scia del successo di Arcane. In un'epoca in cui la maggior parte dei progetti sono reboot o si basano su marchi preesistenti [il loro stesso Arcane si basa sul videogioco League of Legends, ndr], la nostra sfida era sviluppare qualcosa di originale, rimanendo in un territorio familiare per il pubblico. Perciò abbiamo deciso di adattare uno dei 'marchi' più antichi della storia, l'Odissea di Omero, una storia che conoscono tutti."