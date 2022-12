Peggy Carter tornerà nell’MCU? La risposta di Hayley Atwell lancia l’allarme

News Cinema

Dopo quanto accaduto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Hayley Atwell ha spiegato cosa pensa dell'eventuale ritorno di Peggy Carter nell'MCU e perché potrebbe non accadere

Spesso il destino dei personaggi Marvel è già segnato. Altre volte è a libera interpretazione, anche da parte del cast. Una recente dichiarazione di Hayley Atwell ha allarmato i fan in merito al futuro di Peggy Carter nell’MCU. È stata introdotta nel primo film di Captain America ed è sempre stata definita il true love di Steve Rogers. Dopo aver ottenuto una serie TV stand alone intitolata Agent Carter, Peggy Carter è riapparsa dapprima in formato cartoon in What If…, serie animata Marvel, per poi tornare sul grande schermo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ma quella coinvolta nel sequel di Doctor Strange è una Peggy Carter molto diversa e a farlo presente è stata anche Hayley Atwell.



Hayley Atwell sul futuro di Peggy Carter nella Marvel

Dopo aver recitato nei film corali degli Avengers, aver affiancato Chris Evans in Captain America ed essere apparsa in Ant-Man, Hayley Atwell è tornata al cinema con il sequel di Doctor Strange. Tuttavia la versione di Peggy Carter proposta al pubblico è molto diversa, trattandosi di una variante già mostrata in What If… Nella serie televisiva d’animazione, il Multiverso è in grave pericolo e questo ha permesso agli autori di giocare su diverse varianti dei personaggi già presentati finora nell’MCU. Tra questi vi è Peggy Carter, che in un’altra linea temporale prende il posto di Steve Rogers e, iniettandosi il siero, si trasforma in una supereroina. Si fa chiamare Captain Carter e indossa un costume simile a quello di Captain America, munito di scudo. Un cambiamento importante che potrebbe avere anche un impatto sul futuro di Peggy nell’MCU. In una intervista a Digital Spy, Hayley Atwell ha riflettuto sul cambiamento di Peggy e ha spiegato che quel personaggio non è più suo.

È pazzesco perché l’ho interpretata per 10 anni e la adoro, ma non si sa mai cosa prevede il futuro. Dipende da quello che vuole la Marvel e il pubblico. Io sono soltanto la sua custode. Se penso alla mia carriera e a tutto ciò che ho fatto finora nel mio lavoro, dal palcoscenico a Mission: Impossible fino ai vari ruoli che ho interpretato e a quelli che potrò esplorare in futuro, come ruoli più complessi e cattivi… Lei non è più mia. Vive nel cuore delle persone ed è bellissimo. Ma non puoi controllare l’impatto che un ruolo, per quanto particolare, avrà sul resto del mondo.

Ad oggi Hayley Atwell è stata confermata per la seconda stagione di What If…, ma non sappiamo se tornerà anche live action su grande e piccolo schermo.