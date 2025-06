Pedro Almodovar ha iniziato le riprese del suo nuovo film, Amarga Navidad

News Cinema

Almodovar torna sul set a girare in spagnolo e nel suo paese dopo la parentesi fortunata di La stanza accanto, che gli è valsa la vittoria del Leone d'oro a Venezia. Primi giorni di riprese per Amarga Navidad.

Il suo esordio in lingua inglese, La stanza accanto, gli è valso il primo trionfo in un grande festival internazionale, il Leone d'oro alla Mostra di Venezia, anche grazie alle due splendide protagoniste, Tilda Swinton e Julianne Moore. Ora però Pedro Almodovar torna a girare in spagnolo. Sono infatti iniziate le riprese del suo nuovo film, il ventiquattresimo lungometraggio dal titolo Amarga Navidad, che in italiano suona come Natale amaro. Al solito, non ci sono molte informazioni sul dramma, che vedrà impegnato il maestro del cinema spagnolo sul set anche nei mesi di luglio e agosto.

Fra le poche cose note ci sono i protagonisti, Bárbara Lennie, Victoria Luengo e Patrick Criado. Secondo un comunicato stampa diffuso dalla società di produzione dei fratelli Almodovar, El Deseo, Amarga Navidad sarà interpretato da Elsa (Bárbara Lennie), "una regista di pubblicità la cui madre muore durante una vacanza a dicembre. Si getta a quel punto totalmente nel lavoro e, senza rendersene conto, non si concede il tempo necessario per elaborare il lutto. Finché una crisi di panico la costringe a concedersi una pausa. Il suo compagno, Bonifacio, è la sua àncora di salvezza in quei momenti di crisi, mentre Elsa parte per l'isola di Lanzarote insieme alla sua amica Patricia, anche lei bisognosa di allontanarsi da Madrid, mentre Bonifacio rimane in città“.

Questa trama principale si intreccia con un'altra, visto che ”la storia di questi tre personaggi, e di alcuni altri, è narrata parallelamente a quella dello sceneggiatore e regista Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), mescolando finzione e realtà. Perché Amarga Navidad sviluppa il modo in cui la vita e la finzione sono unite in modo indissolubile, a volte anche doloroso". Nel cast figurano anche Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit e Quim Gutiérrez.

Amarga Navidad si girerà tra Madrid e Lanzarote, e verrà distribuito nel 2026 da Warner Bros. Pictures Spain. Ci sentiamo di immaginare un ritorno al Festival di Cannes, dopo l'inusuale parentesi della presentazione a Venezia.