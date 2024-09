Pedro Almodovar affascinato dallo stilista di Zendaya, sogna di fare un film sulla moda

News Cinema

Pedro Almodovar, vincitore del Leone d'Oro a Venezia per il suo bel film La stanza accanto, che tocca anche il tema dell'eutanasia, non rinuncia al lato brillante e confessa che gli piacerebbe fare un film sulla moda, ispirato dallo stilista di Zendaya, Law Roach.

Trionfatore all'ultima Mostra del Cinema di Venezia con La stanza accanto, al cinema dal 5 dicembre, che tocca temi drammatici come la malattia e l'eutanasia, Pedro Almodovar non ha rinunciato al lato più brillante della sua carriera, tanto che ha confessato all'edizione spagnola di Vanity Fair che gli piacerebbe fare un film sullo stilista "esclusivo" di Zendaya, Law Roach. Ne verrebbe fuori, come lo descrive molto efficacemente, un incrocio tra Eva contro Eva e Il diavolo veste Prada.

Pedro Almodovar e il fascino per l'arte di Law Roach

Nell'intervista a Vanity Fair, in cui ripercorre tutta la sua carriera. Almodovar, a una domanda su cosa gli piacerebbe fare in futuro, risponde:

Sono affascinato dallo stilista che cura il look di Zendaya. Penso che il suo sia un lavoro di creazione enorme. ha a che fare con la moda, con la frivolezza e il sociale e con la promozione. Ma soprattutto mi sembra che questo richieda un grande talento. Ho chiesto chi fosse costui e mi hanno detto che è una diva quasi quanto lei. Mi piacerebbe molto fare un film su di loro, un mix di Eva contro Eva e Il diavolo veste Prada.

Quando gli viene chiesto come potrebbe essere la storia, risponde:

Sono personaggi che si prestano a una grande commedia. Li immagino tutti con la loro fluidità, in competizione. Ci sarebbe un personaggio che è tipo la massima autorità nella moda e uno - o una - stilista che vorrebbe avere quel posto nel mondo delle celebrità, cercandole, parlando con le case di moda e provandosi di continuo vestiti. Se c'è uno sceneggiatore con un'idea del genere, sappia che mi piacerebbe svilupparla.

Il mondo della moda è da sempre fonte di ispirazione per le persone creative e sarebbe bello vedere un altro coloratissimo film di Pedro Almodovar. Quanto a Zendaya, citata in causa, ha confessato di usarla più come scudo, come potete leggere qua sotto.