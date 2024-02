Peaky Blinders: Cillian Murphy non esclude il ritorno di Tommy Shelby nel film, ma ad una condizione

News Cinema

Prima del successo di Oppenheimer, Cillian Murphy ha interpretato Tommy Shelby in Peaky Blinders. Ragionando sul film sequel, l'attore ha ammesso che tornerebbe ma ad una condizione.

Peaky Blinders tornerà ma sotto forma di film e potrebbe non coinvolgere Tommy Shelby, protagonista dell’acclamata Serie TV che ha rafforzato la popolarità di Cillian Murphy prima ancora di guidare il cast di Oppenheimer. Eppure è stato proprio l’attore di recente a spezzare una lancia a favore del film sequel: Tommy potrebbe tornare, tutto sommato, ma ad una condizione rivelata prontamente da Cillian Murphy.

Peaky Blinders, Cillian Murphy non esclude il ritorno di Tommy Shelby nel film

Durata sei stagioni, Peaky Blinders ha raccontato con minuzia le avventure di Tommy Shelby e della sua famiglia, che si è opposta duramente alla legge e alle gang criminali avversarie. La serie televisiva si è conclusa con Tommy che prende le distanze da quella vita condotta fino a quel punto. Il creatore dello show Steven Knight ha annunciato da tempo che avrebbe proseguito la narrazione, lavorando però ad uno spin-off cinematografico, menzionando anche una possibile serie televisiva (non è chiaro se prequel o sequel). Cosa ne sarà di Tommy Shelby? A fare chiarezza è stato Cillian Murphy. Intervistato durante lo show Desert Island Discs di BBC Radio 4, ha affrontato un potenziale ritorno nel film di Peaky Blinders e ha rivelato di non aver escluso del tutto la possibilità. Anzi, ha ammesso di essere potenzialmente interessato qualora la sceneggiatura facesse breccia nel suo cuore.

Se c’è più storia da raccontare, e se Stephen Knight realizza una sceneggiatura come so che sa fare, allora ci sarò. Nel senso, se vogliamo intrattenerci con una versione cinquantenne di Tommy Shelby, io ci sarò. Facciamolo.

Pertanto Cillian Murphy riprenderebbe il ruolo di Tommy Shelby qualora la trama fosse abbastanza valida da permetterglielo. Nonostante il modo in cui la storyline del personaggio è stata conclusa e considerata l’età, l’attore si è detto aperto alla possibilità di riapparire nel progetto. Ad oggi non è chiaro in che modo proseguirà la storia dopo la conclusione della sesta stagione. Come riporta Screen Rant, tempo fa si vociferava che Netflix avesse intenzione di realizzare due spin-off separati per approfondire la storia degli Shelby, incluso un sequel ambientato negli Stati Uniti e un prequel sulla giovane Polly Gray.