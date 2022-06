Paws of Fury: The Legend of Hank, un nuovo trailer originale del film d'animazione della Paramount

News Cinema

Debutta il 15 luglio nelle sale americane questo nuovo cartoon che nella versione originale è doppiato da Samuel L. Jackson e Michael Cera e che è si ispira liberamente a Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks.

Se un tempo Paws of Fury: The Legend of Hank era fino a qualche tempo fa col il titolo di Blazing Samurai è perché la sua storia è una libera rielaborazione di un leggendario film di Mel Brooks, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, che in originale suonava Blazing Saddles.

Solo che al posto del West, qui ci sono ambientazioni orientaleggianti e arti marziali che richiamano chiaramente quelle della serie di Kung Fu Panda.

Nella sua versione originale il film, che debutta nei cinema degli Stati Uniti il 15 luglio, e di cui di seguito vi mostriamo un nuovo trailer originale, conta sulle voci di Michael Cera, Samuel L. Jackson, Ricky Gervais, George Takei, Djimon Hounsou, Michelle Yeoh e anche il citato Mel Brooks.

La regia è firmata a quattro mani da Rob Minkoff e Mark Koetsier, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ed Stone e Nate Hopper

Qui di seguito trovate il nuovo trailer e la trama di Paws of Fury: The Legend of Hank.





Hank, un cane sfortunato, si ritrova in una cittadina popolata di gatti che sono alla ricerca di qualcuno che li difenda da uno spietato villain che progetta di radere al suolo le loro case. Con l'aiuto di un maestro riluttante che inizia ad addestrarlo, il nostro improbabile eroe deve farsi carico del ruolo di samurai cittadino, e fare squadra con gli abitanti del villaggio per salvare la situazione. Il solo problema è che... i gatti odiano i cani.