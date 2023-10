Paws of Fury - La leggenda di Hank, una divertente clip in italiano dal film animato Sky Original

News Cinema

Va in onda oggi, domenica 15 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW il film animato Paws of Fury - La leggenda di Hank. Ve ne mostriamo in anteprima una scena in italiano.

Va in onda il 15 ottobre su Sky Cinema Uno alle 21:15 (e alle 21:45 su Sky Cinema Family) il film animato Paws of Fury - La leggenda di Hank, improbabile avventura di un cane dedito alle arti marziali in un mondo di gatti! La versione italiana di questo lungometraggio, firmato da nomi importanti dell'animazione americana, vede cimentarsi come doppiatore anche il commentatore e cronista Federico Buffa. Possiamo mostrarvi una clip del film Sky Original, disponibile anche in streaming su NOW



Paws of Fury: La Leggenda di Hank: Clip Ufficiale Italiana in anteprima esclusiva del Film - HD

Paws of Fury: La leggenda di Hank, la trama e la produzione del film animato Sky Original