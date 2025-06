Paul - Un pinguino da salvare, in anteprima esclusiva una clip in italiano del film per famiglie

News Cinema

Possiamo mostrarvi in esclusiva una clip in italiano di Paul - Un pinguino da salvare, fiaba moderna a tema ambientale, con protagonista un pinguino fuori dal suo elemento... ma fino a quando? Al cinema dal 10 luglio con Notorious Pictures.

Sarà al cinema dal 10 luglio Paul - Un pinguino da salvare, un'allegra commedia per famiglie dal taglio animalista: possiamo mostrarvi in esclusiva una clip dal film di Mike Marzuk, l'introduzione in cui la direttrice dello zoo che ospita anche animali esotici ammette la particolarità di un pinguino. L'animale ha capacità particolari e anche un'indole alquanto indipendente, che lo porterà a incrociare la sua strada con quella delle quattro giovani protagoniste. Ma andiamo per ordine, guardiamo prima la sequenza del film distribuito in Italia da Notorious Pictures.



Paul - Un pinguino da salvare: Una Clip Ufficiale in Italiano in anteprima esclusiva del Film - HD

Paul - Un pinguino da salvare, quattro sorelle e un pinguino fanno amicizia nel film tedesco