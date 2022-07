Paul Sorvino: un altro grande caratterista del cinema americano ci ha lasciato

News Cinema

In questa torrida estate arriva un'altra brutta notizia per gli appassionati di cinema e tv. È morto a 83 anni Paul Sorvino, attore per William Friedkin, Martin Scorsese e molti altri, padre dell'attrice Mira Sorvino.

In un giorno già pieno di lutti illustri ci ha lasciato anche il celebre attore italo-americano Paul Sorvino, padre dell'attrice Mia Sorvino e volto popolarissimo per tutti gli amanti di cinema e tv. Sorvino aveva 83 anni ed è stata la moglie DeeDee con il post su Instagram che vedete qua sotto a dare il triste annuncio: "Sono completamente distrutta. L'amore della mia vita e l'uomo più meraviglioso che sia mai vissuto se n'è andato. Ho il cuore infranto".

Paul Sorvino: la simpatia e la bravura di un grande caratterista

Nato a New York da madre di origine molisana e padre napoletano, Paul Sorvino iniziò la sua carriera a teatro, prima di apparire al cinema in Panico a Needle Park, al fianco di Al Pacino, nel 1971. Da lì inizia una lunga carriera, che lo vede presente in ruoli di rilievo in film come Il giorno del delfino, Una strada chiamata domani, Pollice da scasso di William Friedkin, che lo richiamerà anche per Cruising (foto). Tutti lo ricordano in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese nel ruolo di Paul Cicero e nella serie tv Law & Order - I due volti della giustizia, dove nei primi anni Novanta ha interpretato il ruolo del sergente Frank Cerreta. Innumerevoli le sue partecipazioni a film e a telefilm. Ricordiamo ancora Nixon di Oliver Stone dove è stato uno splendido Kissinger, in Dick Tracy, in Romeo & Juliet di Baz Luhrmann dove era il patriarca dei Capuleti, in Bulworth - Il senatore. Di un suo grande successo teatrale, That Championship Season di Jason Miller, è stato protagonista anche dell'adattamento cinematografico, Correre per vincere, del 1982, e ha in seguito diretto in un tv movie dalla piece con Vincent D'Onofrio. Ancora molto attivo, aveva ricoperto di recente in The Godfather of Harlem il ruolo del gangster Frank Costello.