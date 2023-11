Paul Mescal vorrebbe recitare in una rom-com con Ayo Edebiri entro i prossimi 5 anni: "Sarebbe pazzesco"

News Cinema

Dopo aver visto Ayo Edebiri in Bottoms, Paul Mescal non ha dubbi: entro i prossimi 5 anni vorrebbe recitare con lei in una rom-com.

Paul Mescal e Ayo Edebiri sono tra gli attori più apprezzati, al momento, ad Hollywood: il primo è stato lanciato dalla miniserie Normal People e ha raggiunto la fama con il ruolo da protagonista in Aftersun. Edebiri, invece, è la coprotagonista dell'acclamata The Bear e di Bottoms, irriverente commedia di Emma Seligman arrivata il 21 novembre su Prime Video. I due non hanno mai collaborato insieme ad alcun progetto, ma in un prossimo futuro chissà che le cose non cambino...

Paul Mescal vorrebbe recitare insieme ad Ayo Edebiri in un rom-com: "Sarebbe pazzesco"

Infatti, in una recente intervista con AwardsWatch, Mescal ha dichiarato che, dopo aver visto Bottoms, è rimasto letteralmente senza parole per la genialità della storia narrata dalla regista Emma Seligman (Shiva Baby), ma anche per la bravura della sua collega, Ayo Edebiri. Impegnato in diversi progetti, come Il gladiatore 2, sequel del cult del 2000, scritto e diretto da Ridley Scott, ma anche nel commovente All of Us Strangers, in cui recita al fianco di Andrew Scott, Paul Mescal ha dichiarato che sarebbe interessato a espandere i suoi orizzonti, magari, recitando in opere di genere diverso rispetto a quelli in cui si è cimentato fino a oggi:

"Vorrei espandere i miei orizzonti in fatto di generi e film. Ho questa paura continua che, se continuerò a fare film come quelli in cui ho recitato fino a ora, le persone si stancheranno di me e penseranno che sono costantemente triste"

Perciò, ha continuato, gli piacerebbe provare a recitare in un tipo di film completamente diverso da quello a cui è abituato: le rom-com, nonostante ne sia terrorizzato. Il motivo? Aver visto Bottoms recentemente! La pellicola, scritta e diretta da Emma Seligman, è una commedia queer ambientata nel mondo del liceo e racconta le disavventure di PJ (Rachel Sennott) e Josie (Ayo Edebiri), due amiche lesbiche impopolari ed emarginate. Invaghitesi di due cheerleader, proveranno in tutti i modi a farsi notare da loro, arrivando a fondare un fight club tutto al femminile, per insegnare alla ragazze a difendersi da maschi della scuola.

Per Mescal, il talento e la genialità del cast e della storia raccontata lo hanno lasciato in estasi, ma anche invidioso di non aver mai preso parte a questo tipo di film:

"Le commedie mi terrorizzano profondamente, perché ho visto Bottoms di recente ed ero senza parole. Questo è uno di quei film per i quali lascio una sala e sono incredibilmente geloso e senza parole per il talento di tutti quelli coinvolti nel film. Ma penso che nei prossimi 5 anni ho intenzione di vincere una sfida con me stesso e magari, chissà, recitare in una rom-com con Ayo [Edebiri]. Qualcosa di simile sarebbe pazzesco!"