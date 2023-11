Bottoms - L'irriverente commedia queer in streaming su Prime Video

News Cinema

Dopo il successo ottenuto con Shiva Baby, Emma Seligman torna alla regia di un'irriverente commedia queer, ambientata nello spietato mondo del liceo. Ecco dunque qualche dettaglio su Bottoms, disponibile da oggi, 21 novembre, in esclusiva su Prime Video.

Bottoms - irriverente commedia queer ambientata nello spietato mondo del liceo - ha debuttato nelle sale americane lo scorso settembre, riportando alla ribalta il talento cristallino della regista Emma Seligman. Ancora inedito in Italia, il lungometraggio è finalmente disponibile da oggi - 21 novembre - in esclusiva nel catalogo Prime Video. Scopriamo quindi qualche dettaglio sulla trama e sul cast, in cui spicca la presenza di Rachel Sennott e della star di The Bear Ayo Edibiri.



Bottoms - Trama e cast dell'irriverente commedia di Emma Seligman

Irriverente e spregiudicata commedia queer, Bottoms scavalca preconcetti e pregiudizi per raccontare di due amiche lesbiche, PJ e Josie, tremendamente impopolari ed emarginate durante il loro ultimo anno di liceo. Per provare a perdere la verginità con due cheerldeer di cui sono invaghite - e vendicarsi degli ottusi giocatori di football che le hanno bulizzate per anni -, PJ e Josie decidono quindi di fondare un fight club al femminile, in cui insegnare autodifesa. Il piano, nonostante l'incredulità iniziale delle due protagoniste, funziona immediatamente e il fight club diventa luogo di ritrovo per le ragazze più popolari, mettendo in enorme difficoltà PJ e Josie, decise e non far trapelare le proprie intenzioni iniziali.

Dopo lo straordinario debutto con Shiva Baby - divenuto un cult nei circuiti indipendenti - Emma Seligman torna alla regia con una commedia pronta a ribaltare non soltanto la narrazione drammatica della comunità queer - dominante in film e serie tv mainstream - ma anche quella sulle tipiche "brave ragazze", in grado invece di comportarsi in maniera non conforme ai tipici standard della società ed avere intenzioni poco lusinghiere al pari di quelle dei propri coetanei maschi, che hanno dominato una certa narrazione della commedia americana - da American Pie a Suxbad. Seligman si è infatti occupata anche della sceneggiatura del progetto, insieme alla protagonista Rachel Sennott, lanciata proprio da Shiva Baby ed attesa in Finalmente l'alba di Saverio Costanzo. Sennott - che veste i panni di PJ - è poi affiancata da Ayo Edebiri (Josie), star della serie The Bear, pronta a debuttare nel MCU con Thunderbolts, al cinema dal 25 luglio 2025. Completano poi il cast Havana Rose Liu, Kaia Gerber, Nicholas Galitzine - di recente apparso in un altro titolo queer, Rosso, Bianco & Sangue Blu -, Dagmara Dominczy, Ruby Cruz, Miles Fowler e Punkie Johnson. Nel cast compare poi Marshawn Lynch, ex star del football che presta corpo e voce a Mr. G, il consulente del fight club. Elizabeth Banks - che di recente ha debuttato alla regia con Cocainorso - è coinvolta nel progetto in qualità di produttrice, mentre Charli XCX - autrice di un brano la soundtrack di Barbie - ha contribuito alla colonna sonora. Appuntamento quindi da oggi, su Prime Video.