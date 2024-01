Paul Giamatti vince il Golden Globe poi esce e cena al fast food - (la foto)

News Cinema

Paul Giamatti, fresco vincitore del Golden Globe per The Holdovers, è stato colto sul fatto in una situazione anti-glamour affine a quella dei suoi personaggi: l'hanno fotografato mentre cenava al fast food, dopo la premiazione. Con statuetta sul tavolino vicino al vassoio! Ecco la foto

Durante la cerimonia dei Golden Globes 2024, il veterano Paul Giamatti ha portato a casa un premio per il miglior attore protagonista in una commedia, per il film The Holdovers di Alexander Payne, al cinema dal 18 gennaio. Giamatti è sulla breccia da tantissimo tempo, ebbe un momento di gloria una ventina d'anni or sono, comprensivo di nomination all'Oscar, ma non ha comunque mai smesso di lavorare. Questa stagione dei premi potrebbe rilanciarlo e lui ha saggiamente deciso di festeggiare... al fast food!



Sembra proprio un gesto anti-glamour come i suoi personaggi più famosi, tipo l'introverso Miles di Sideways. Per la sua interpretazione in The Holdovers, il buon Paul Giamatti ha vinto un Golden Globe, che aveva stretto anche per John Adams e La versione di Barney, nel periodo in cui sfiorò peraltro l'Oscar come migliore non protagonista in Cinderella Man. Quasi vent'anni dopo e tanta esperienza sul groppone, Paul si è accontentato anche di tornare spesso caratterista e non mattatore: un destino di vita che accetta evidentemente con ironia, perché l'attore Michael Warburton lo ha fotografato la sera della consegna dei premi, intento a cenare in un fast food, con il Golden Globe poggiato sul tavolino accanto al vassoio. "Come un comune mortale", si scherza in questi casi. Snob? Sinceramente bisognoso di realtà dopo l'overdose di glamour che si porta dietro questa professione? Voglia di smaltire la tensione con qualcosa di poco impegnativo? Noi possiamo solo fantasticare, però è difficile che Paul Giamatti riesca antipatico.