Patrick Stewart sarà ancora Xavier nel Marvel Cinematic Universe?

Patrick Stewart, attivissimo in questo periodo con Picard, è stato annunciato ed è apparso in un cammeo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: un preludio a qualcosa di più? Risponde l'interessato, che racconta anche quale effetto gli abbia fatto questa partecipazione.

Se avete visto Doctor Strange nel Multiverso della Follia, avrete toccato con mano quanto fosse esteso l'annunciato cammeo di Patrick Stewart, di nuovo nei panni del Professor X alias Xavier, dal mondo degli X-Men, ma come parte degli Illuminati in uno degli universi alternativi visitati da Stephen Strange. Indipendentemente da quello che succede nel film, Variety ha chiesto a Stewart, in questo periodo anche nel revival trekkiano di Picard, come sia stato tornare in quei panni. Leggi anche Doctor Strange 2, i tre grandi cammei nel Multiverso della Follia [SPOILER]

Oltre Doctor Strange 2, Patrick Stewart ricomparirà come Professor X?

A 81 anni, Patrick Stewart non smette di calcare il set: lo vedremo nella terza stagione di Star Trek Picard, dove ha recuperato il personaggio che l'ha reso celebre in Star Trek - The Next Generation tra gli anni Ottanta e Novanta. L'abbiamo però anche rivisto a sorpresa nel ruolo di un Professor X alternativo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Com'è andata? Xavier tornerà nel Marvel Cinematic Universe? L'attore ha raccontato qualcosa a Variety, premettendo di non avere mai avuto una grande dimestichezza con i fumetti ("da ragazzino preferivo i libri") e di non aver colto nel film gli ammiccamenti nei dialoghi che invece entusiasmavano il pubblico in sala...

È stata una giornata e mezza di lavoro, ero in un contesto molto diverso da quello in cui ero stato, quello dei film degli X-Men. [...] Proprio come con Star Trek: Picard, ero un po' incerto sulle prime, non sapevo se fosse giusto farlo, perché Logan era stato un film così potente e l'avevamo visto morire tra le braccia di Hugh Jackman. Lunedì però ho visto Doctor Strange 2 e sono molto felice, sono molto fiero di averlo fatto. [...]

Negli altri film avevo una sedia a rorelle molto veloce e manovrabile, quando ho visto la prima volta il mostro che avrei guidato qui, mi sono preoccupato. Ma è andata bene, dovevo giusto capire come fermarla prima delle scale. Era la mia sola preoccupazione, che perdessi il controllo e finissi giù per le scale su quella roba lì! [...]

Potrei tornare. Come dire, tutta la serie a fumetti degli X-Men è così enorme, così vasta, che ci potrebbe essere un'opportunità per lui di tornare. Vedremo.