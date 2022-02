Parigi, tutto in una notte: una clip in esclusiva con Aissatou Diallo Sagna, fresca vincitrice del César

News Cinema

Appena riconosciuta miglior attrice non protagonista ai premi César, Aïssatou Diallo Sagna (infermiera sullo schermo ma anche nella vita reale) è al centro di una clip in esclusiva che vi presentiamo di Parigi, tutto in una notte, il film di Catherine Corsini, al cinema dal 10 marzo.

Nel corso di una cerimonia dei César dominata da Illusioni perdute di Xavier Giannoli, che ha portato a casa sette premi, un riconoscimento è andato a Aïssatou Diallo Sagna, miglior attrice non protagonista per Parigi, tutto in una notte. Un'interpretazione piena di umanità e ironia, in un film fra i più interessanti presentati dalla Francia allo scorso Festival di Cannes, in uscita nelle sale italiane il 10 marzo, distribuito da Academy Two.

La particolarità è che nella vita la Diallo Sagna è infermiera, oltre che attrice, proprio come il personaggio che interpreta nel film, che si trova di turno in ospedale nel corso di una notte a dir poco frenetica, fra una manifestazione dei gilet gialli e una coppia in crisi composta da Marina Foïs e Valeria Bruni Tedeschi.

Vi presentiamo una clip in esclusiva di Parigi, tutto in una notte, con Aïssatou Diallo Sagna e la Bruni Tedeschi alle prese con un gesso al braccio.