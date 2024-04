Parigi, c'è uno grosso squalo nella Senna! Ecco le prime immagini video di Under Paris

News Cinema

Dalla Francia, dove l'industria è sana e ci si può permettere anche di fare i b-movie con attrici di primo piano come Bérénice Bejo, arriva questo film che sarà disponibile in streaming su Netflix dal 5 giugno. Ecco il trailer ufficiale in italiano di Under Paris

Il titolo originale, Sous la Seine, è decisamente più azzeccato di quello internazionale, Under Paris. Perché, se racconti la storia di un grosso e feroce squalo, e non di topi o altri animali terrestri, che infesta il fiume che attraversa la capitale francese, sotto la Senna suona meglio di sotto Parigi.

In ogni caso: Under Paris, che vedremo in streaming dal prossimo 5 giugno, è il b-movie targato Netflix che racconta la seguente trama:

Estate 2024. Parigi ospita per la prima volta i campionati mondiali di triathlon sulla Senna. La brillante scienziata Sophia scopre da Mika, una giovane attivista ambientale, che un grosso squalo nuota nelle profondità del fiume. Per evitare un massacro nel cuore della città, dovranno unire le forze con il comandante della polizia della Senna Adil.