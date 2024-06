Paramount, salta l'acquisizione da parte di Skydance, cosa c'è nel futuro della major?

News Cinema

Dopo il tentativo di acquisizione da parte della Sony, adesso anche la mossa della Skydance, data praticamente per chiusa di recente, è saltata all'ultimo secondo. Nessuno riesce a chiudere l'acquisto della Paramount...

Non è un'acquisizione facile, ormai l'abbiamo capito: all'ultimo secondo è saltato l'accordo tra la Paramount e la Skydance, che avrebbe dovuto comprare la prima, come da accordi praticamente chiusi (come vi avevamo segnalato), poi saltati per l'opposizione di Shari Redstone, magnate che detiene l'80% della major, tramite la sua National Amusements. Si è cercato fino all'ultimo di convincere lei e i suoi, ma...

Shari Redstone blocca l'acquisizione della Paramount da parte della Skydance

Shari Redstone, imprenditrice classe 1954, è la presidente della National Amusements, sotto la cui egida controlla Paramount Pictures, CBS, Comedy Central, BET, Showtime Networks, Nickelodeon e MTV. In altre parole, per qualsiasi tipo di accordo la Paramount Global deve passare per la sua approvazione. Dopo mesi di negoziazioni tra i vertici Paramount e la Skydance, interrotti da un'interessante ma poi rigettata proposta della Sony, pare ci si stata incertezza nel decidere chi avrebbe dovuto eventualmente rimborsare gli azionisti scontenti della fusione, come riporta Deadline. Non sarebbe un processo da poco, perché la maggioranza degli azionisti Paramount Global non era contenta dell'affare Skydance. Ufficialmente ora la National Amusements ha rimesso in mano la situazione Paramount (piagata da debiti) al CEO Chris McCarthy e al consiglio d'amministrazione, però la questione acquisizione non è assolutamente rimossa dall'agenda, anzi, e ci sono già altri soggetti interessati: tuttavia nel futuro Paramount ci potrebbe più facilmente essere una partecipazione azionaria di maggioranza che sposti il baricentro della dirigenza e delle decisioni, più che una fusione, rivelatasi evidentemente assai complicata da far accettare a tutte le parti in causa. Leggi anche La Paramount acquisita dalla Skydance e da Gerry Cardinale, proprietario del Milan, fallita l'operazione Sony