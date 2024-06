La Paramount acquisita dalla Skydance e da Gerry Cardinale, proprietario del Milan, fallita l'operazione Sony

News Cinema

La Sony non è riuscita ad acquisire la Paramount: la major è infatti stata comprata dalla Skydance e dalla RedBird di Gerry Cardinale. L'accordo avvierà subito il pagamento di una parte dei debiti della Paramount.

Un mese fa stava per accadere: la Sony, insieme al fondo Apollo Global Management, stava per comprare la Paramount. Arriva oggi la notizia, diffusa dalla CNBC, che invece la loro proposta è stata rifiutata, in favore di un'acquisizione da parte del colosso Skydance, associato nell'operazione con la RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale. Quest'ultimo è un nome che dirà qualcosa ai tifosi di calcio qui in Italia, dato che parliamo della stessa persona che possiede l'AC Milan.

Skydance e RedBird di Gerry Cardinale comprano due terzi della Paramount

Alla fine la Sony non è riuscita nel simbolico affare: se fosse riuscita ad acquisire la Paramount, quest'ultima si sarebbe trovata sotto lo stesso tetto della fu-Columbia Pictures, un ulteriore passo verso la disgregazione della Hollywood che fu. Alla fine comunque la sostanza dei fatti, suggestive simbologie cinematografiche a parte, non cambia molto. La Paramount si vende. Verrà infatti acquisita per due terzi dalla Skydance e dal Redbird di Gerry Cardinale, per un'operazione da 8 miliardi di dollari, così suddivisi: 2 miliardi alla presidente della Paramount Global, Shari Redstone; 4.5 miliardi pagati dalla Skydance per l'acquisto di quote Paramount di classe B; 1.5 miliardi pagati da Skydance e RedBird per risanare parte dell'ingente debito della Paramount Global. Ricordiamo che la Skydance Media ha già un attivo ramo cinematografico per suo conto, dal 2006, anno della sua fondazione, e l'ha spesso mandato avanti in coproduzioni proprio con la Paramount, quindi il processo di avvicinamento è stato tutto sommato naturale. Nel 2017 si è anche espansa con la Skydance Animation, che ha come direttore creativo il John Lasseter allontanato dalla Pixar / Disney.

Ricapitolando la situazione attuale dei grandi Studios americani: la Disney ha comprato la 20th Century Fox nel 2019 (ora è 20th Century Studios), Amazon ha comprato la MGM nel 2022 (ora è Amazon MGM Studios), la Sony comprò la Columbia Pictures già nel 1989 (da allora è parte della famiglia Sony Pictures), Discovery ha comprato la Warner Bros. nel 2022 (ribattezzata Warner Bros. Discovery), la Universal è parte della NBC Universal, nel gruppo Comcast dal 2004.