Paradise is Burning: il trailer del teen movie ribelle e femminista svedese dal 29 agosto al cinema

Arriva al cinema il 29 agosto con Fandango Paradise is Burning, opera prima di finzione della svedese Mika Gustafson, che racconta la vita ribelle di tre ragazzine senza genitori. Ecco il trailer italiano.

Arriva al cinema il 29 agosto con Fandango un'interessante opera prima, debutto nel cinema di finzione della regista svedese Mika Gustafson. Paradise is Burning è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti e racconta l'estate selvaggia di tre ragazze minorenni, che vivono senza genitori in un quartiere operaio, con la sedicenne Laura che si prende cura delle sorelle, fino al giorno in cui si palesano con una visita annunciata i servizi sociali. Di questa storia di ribellione giovanile, femminista e vitale, è appena uscito il trailer italiano.

Paradise is Burning: la trama

In un quartiere operaio in Svezia, le sorelle Laura (sedici anni), Mira (dodici anni) e Steffi (sette anni) se la cavano da sole, abbandonate a se stesse da una madre assente. Con l’estate in arrivo e senza genitori, la vita è selvaggia e spensierata, vivace e anarchica. Ma quando i servizi sociali convocano un incontro, per scongiurare che le ragazze vengano date in affido e separate, Laura deve trovare qualcuno che si spacci per la loro mamma. Laura tiene segreta la minaccia che incombe su di loro, per non preoccupare le sorelle più̀ piccole. Ma quando il momento della verità̀ si avvicina, sorgono nuove tensioni che costringono le tre sorelle a percorrere la sottile linea che divide l’euforia della libertà totale, dalla dura realtà̀ della crescita.