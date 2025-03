Paper Tiger, il nuovo film di James Gray si gira ad aprile e ha un gran cast

News Cinema

Torna finalmente sul set il regista James Gray tre anni dopo Armageddon Time col film Paper Tiger. Nel cast Anne Hathaway, Adam Driver e Jeremy Strong.

3 anni dopo Armageddon Time, il regista americano James Gray tornerà ad aprile dietro la macchina da presa per girare il suo nuovo film, intitolato Paper Tiger e, come di consueto, potrà contare su un cast di alto livello, che comprende Anne Hathaway, Jeremy Strong (che erano i genitori del suo alter ego nel film autobiografico) e Adam Driver, alla sua prima volta con lui. Vediamo di cosa si tratta con maggiore precisione.

Paper Tiger, il nuovo film di James Gray

Il film è descritto come un crime drama famigliare e le riprese inizieranno ad aprile nel New Jersey. Paper Tiger segue la storia di due fratelli, in cerca del sogno americano che vengono irretiti da un piano troppo bello per essere vero. Mentre navigano in un mondo di corruzione e violenza, vengono terrorizzati con la loro famiglia dalla Mafia russa, e si trovano esposti alla tentazione del tradimento e del doppio gioco. La sceneggiatura originale, che tocca temi familiari a James Gray, è dello stesso regista.