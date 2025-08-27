La Grazia, la recensione del film di Paolo Sorrentino che ha aperto il Festival di Venezia 2025

Un Sorrentino che, come sempre, commuove e diverte, mettendo sullo schermo la natura complessa e contraddittoria della vita e dei sentimenti. La recensione di La Grazia di Federico Gironi.

Per una di quelle curiose coincidenze che fanno capire come le coincidenze, come diceva Jung, non esistono, poche ore prima di vedere La Grazia ho ricevuto il messaggio di un amico che mi raccontava di come, ogni volta che lo ringrazia, un altro suo amico, anziano gondoliere veneziano, gli risponde implacabilmente: “La grazia è per la Madonna”. A quanto pare, la grazia è anche per e di Paolo Sorrentino, che ancora una volta - mentre sembra magari di parlare di altro, osservare altro, cercare altro - ha girato un film preciso e implacabile imbevuto di sentimenti umani, della loro complessità, della fatica che comporta provarli (e gestirli) e della salvifica capacità di elevazione che possono avere sulla nostra anima.

Mariano De Santis, grande giurista, Presidente della Repubblica di solide radici democristiane (la figlia si chiama Dorotea…), ha gestito sei crisi di governo grazie alla diplomazia, all’equilibrio, all’attaccamento alla Costituzione e a una certa capacità di rimandare sempre le decisioni troppo importanti o troppo spinose. Non è coraggiosissimo, insomma, ma è solidissimo e inattaccabile: lo chiamano Cemento Armato. Il che, se pensiamo che a interpretarlo è il Toni Servillo che in Le conseguenze dell’amore finiva dentro a un pilastro, porta con sé una certa dose di ironia; anche perché, come quel film, e come tanti altri di Sorrentino, forse a ben vedere tutti, anche La Grazia è un sull’amore e le sue conseguenze. E quindi sulla vita.

Mariano De Santis è alla fine del settennato, alle soglie del semestre bianco, e fuma sola una sigaretta al giorno; sua figlia, che è un po’ la sua assistente, lo tiene a stecchetto con l’alimentazione, quinoa e pesce lesso; Mariano pensa costantemente alla moglie morta, di cui si era innamorato all’istante vedendola camminare da lontano sull’argine del Po, e pensa ossessivamente al fatto che, quarant'anni prima, lei gli confessò un tradimento senza dirgli il nome di chi l’aveva conquistata. Mariano è appesantito da questo tarlo, è convinto che l’altro sia il vecchio amico d’infanzia oggi ministro della giustizia, ma è anche a pesare su di lui sono anche decisioni difficili: quella relativa alla firma da apporre su una legge sull’eutanasia che perfino sua figlia caldeggia, e quella relativa a due domande di grazia che lui ritiene controverse, proprio perché, in qualche modo, hanno a che fare con l’amore, e con l’idea di eutanasia.

Dentro a La Grazia, l’abbiamo detto c’è un po’ di Le conseguenze dell’amore. Una delle ossessioni di Sorrentino sono poi, chiaramente, i riti, i cerimoniali, i simbolismo, ma anche il dietro le quinte e i meccanismi delle istituzioni del potere; e se nel racconto di Mariano entra chiaramente qualche eco del Divo, dalle sue serie vaticane arrivano invece coloriture che toccano il Papa (nero) di questo film. Coco Valori (una strepitosa Milvia Marigliano, strepitosa come praticamente tutto il cast, da Servillo in già), amica d’infanzia di Mariano, “parodia di una critica d’arte”, non è solo protagonista di una scena esilarante (così come di una di quelle più commoventi), ma è un personaggio uscito dal mondo della Grande bellezza. La malinconia struggente per quello che è stato, lo sguardo incerto ma fermo sul presente e sul futuro, la capacità di raccontare la complessità dell’amore, sono quelli degli ultimi due film di Sorrentino. Ma La Grazia è tutt’altro che un patchwork, un Frankenstein, un catalogo illustrato dell’autorialità del napoletano, ma un film dalla personalità unica, nel quale sono stupefacenti l’equilibrio, la naturalezza e - appunto - la grazia con i quali Sorrentino ha tenuto assieme temi e toni che vanno dai più politici e collettivi ai più intimi e privati, mescolandoli come è giusto che sia.

A dirlo è stato lui stesso, nelle note di regia: La Graziaè un film d’amore, sul dubbio, sulla responsabilità, sulla paternità, su un dilemma morale. È anche, dico io, un film su un uomo serio in un mondo che ha perso il senso del ridicolo; su un uomo elegante (c’è una battuta memorabile, sull’eleganza) in un mondo sempre più cafone. Un film su quella cosa difficilissima, su quel vero e proprio camminare sul filo senza rete che è cercare di tenere insieme gli opposti della vita, mantenere l’equilibrio tra dovere e piacere, sobrietà e leggerezza, ma anche amore, morte, odio, perdono. Sulla capacità di sopravvivere alle ferite, di non vivere nel passato senza però rimuovere, saper essere padre e tornare figlio, essere presenti sapendo quando ci si deve far da parte, sul piangere e sul poter ridere della propria lacrima. Sul dovere faticoso e indispensabile di vivere una vita etica, e su quello di prendere decisioni sapendo di poter sbagliare.

Giocando con grande ironia e autorionia sui cosiddetti sorrentinismi, presentati però con una spontaneità esemplare nelle immagini e nelle parole che conferma come Sorrentino non sia solo grande regista, ma grande scrittore, La Grazia procede con un sorriso sardonico stampato sullo schermo che sta sempre lì a mascherare, sapendo di non poterlo fare, un abisso di dolore che Sorrentino - con la saggezza e la lucidità di un uomo ben più anziano di quanto lui non sia - sa benissimo siamo destinati a portarci sempre appresso. E siccome sa benissimo che "se guardi a lungo in un abisso, anche l'abisso guarda dentro di te", con La Grazia (la grazia dell’assenza di risposte, la grazia del coraggio, la grazia che deriva dalla consapevolezza che i nostri giorni sono nostri, la grazia del saper vivere) e con tutto il suo cinema invita a alzare lo sguardo, spostarlo da un’altra parte: sullo schermo, su una sigaretta, su una pizza, su qualcuno cui vogliamo bene e amiamo. Soprattutto verso il domani.