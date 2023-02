PAFF! Presentato a Roma l'International Museum of Comic Art di Pordenone

News Cinema

Mentre Lucca lo aspetta da anni, Pordenone dal 10 marzo inaugura al pubblico un innovativo museo internazionale del fumetto, il PAFF!, fondato dal fumettista Giulio De Vita e diretto dal critico e storico dei fumetti Luca Raffaelli.

Anni fa a Lucca venne inaugurato il Museo Italiano del fumetto e dell'immagine, presto rimasto senza sede e tuttora scomparso in quella che è una delle capitali mondiali dei Comics. E adesso Pordenone, città piccola e defilata geograficamente ma ricca di fermenti culturali e amministrata a livello locale e regionale da persone lungimiranti (basti ricordare Le Giornate del cinema muto e la scena punk di The Great Complotto negli anni Ottanta), l'ha battuta sul tempo e in ambizioni e inaugura il 10 marzo l'International Museum of Comic Art PAFF!, suono onomatopeico che rimanda ai fumetti ma è anche l'acronimo di Palazzo Arti Fumetto Friuli). Punta di diamante di una città che si candida a capitale europea della cultura per il 2026, il PAFF! è stato ideato dal fumettista pordenonese Giulio De Vita (Lazarus Ledd, Marvel, a sinistra nella foto), con direttore artistico lo studioso e critico del settore Luca Raffaelli (al centro), che l'hanno presentato oggi nel Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia a Roma, alla presenza del fumettista Ivo Milazzo (Ken Parker e moltissimi altri, a destra nella foto), in un incontro moderato col consueto humour da Giorgio Gosetti che è, come ha teso a precisare, friulano da parte di madre.

La struttura e le novità del PAFF!

Come si conviene a un'arte in continua evoluzione, il PAFF! non è un museo solo per osservare in modo passivo le opere esposte, ma chiede al visitatore un approccio attivo e curioso, non solo col consueto aiuto degli schermi dei computer e dei tablet, ma anche con una struttura che esalta al massimo l'interattività, rispecchiando il coinvolgimento del lettore: ci sono ante da aprire, che contengono all'interno il fumetto in riproduzione nei vari formati (interessante il percorso specifico voluto dal direttore Raffaelli: spesso i comic book sono stati adattati alla versione italiana e ripensati allo scopo, come ad esempio alcuni lavori di Hugo Pratt pubblicati prima all'estero), per arrivare alla tavola originale, con una retroilluminazione che permette di scoprire tecnica e "segreti" delle tavole (come un Tex disegnato dal grande Guido Buzzelli dove i volti dei personaggi sono stati ritoccati per adattarli allo stile classico del fumetto in questione). Ci sono poi anche cassetti in cui curiosare, video e storie da ascoltare, partendo da una grande tavola disegnata da Davide Toffolo (anche lui di Pordenone) che è la prima che incontriamo e rappresenta il bambino col camicione che è considerato il primo fumetto, Yellow Kid, che introduce il visitatore alla parte storica, facendogli conoscere i suoi "antenati". Diviso in 9 sezioni che occupano un intero piano del museo (che si estende su 2200 metri ed è un contenitore di arte in genere), il PAFF! ha in esposizione circa 200 tavole originali dei più famosi fumettisti di tutti i tempi (tra cui una vera chicca, una tavola inedita di Maus di Art Spiegelman non inclusa nella pubblicazione), oltre 500 fra schizzi, tavole di sceneggiatura, pubblicazioni rare, costumi di scena utilizzati in film tratti da fumetti, scenografie e filmati da tutto il mondo, tramite acquisti, prestiti e donazioni.

Oltre alle mostre permanenti, il PAFF! ospiterà personali dedicate ad autori italiani, come Ivo Milazzo, e stranieri, come quella molto importante che verrà annunciata il prossimo aprile e di cui i curatori non hanno voluto (potuto) rivelare il soggetto. Nell'esposizione permanente, dalla A di Altan alla Z di Silvia Ziche, sono 74 i grandi autori presenti. Tra questi, impossibile non citare maestri del calibro di Milton Caniff, E. C. Segar (sì, c'è anche una tavola originale di Popeye), Will Eisner, Carl Barks, Floyd Gottfredson, Moebius e gli italiani Andrea Pazienza, Stefano Tamburini, Milo Manara, Romano Scarpa, Hugo Pratt e tutti gli altri grandi, fino al compianto Tuono Pettinato.

La location del PAFF!

Il PAFF! esiste dal 2018 ma solo dal marzo 2023 diventa il Museo Internazionale del fumetto. Ha sede a Pordenone all'interno del Parco Galvani, in una villa in stile veneto di metà Ottocento, appartenuta a una famiglia di imprenditori e recuperata dal Comune dopo anni di abbandono come centro per le arti. Contiene una galleria d'arte moderna, un auditorium, una sala didattica, un'ampia terrazza, un bookshop e molto altro. Per quanto riguarda il fumetto, prima dell'istituzione del Museo, è stata sede di mostre temporanee di grande interesse dal 2018. Fino al 23 febbraio sarà possibile visitare l'esposizione The Spirit of Will Eisner. In corso anche, fino al 26 febbraio, Nel segno di TEX, coi disegni del fumettista pordenonese Emanuele Barison. Dal 10 marzo, grande inaugurazione per un museo che in Europa per concept e dimensioni ha spazi analoghi solo a Parigi e Bruxelles.