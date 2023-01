Paddington su Marte? La NASA immortala un cratere che ricorda l'orso ed è virale

News Cinema

Paddington su Marte? Quasi! Il simpatico orso approdato a Londra munito di panino con marmellata è diventato virale dopo che la NASA ha immortalato un cratere "a forma di orso" sul pianeta rosso.

E se Paddington arrivasse su Marte? Anche se ne ha fatta di strada dal misterioso Perù, l’orsetto nato dalla penna di Michael Bond in realtà non ha mai raggiunto il pianeta rosso. Eppure è recente un’immagine pubblicata dalla NASA che ha immortalato un cratere su Marte la cui sagoma ricorda quella di un orso, o meglio l’orso Paddington a detta degli utenti del web.



Paddington alla conquista di Marte: un nuovo scatto dallo spazio ricorda l’orso

Lo scatto è diventato rapidamente virale via Twitter: il cratere presenta una curva a L nella parte superiore su entrambi i lati e piccole macchie nere che ricordano la forma degli occhi. Quella restituita è una sorta di illusione ottica: il cratere in questo senso ricorda la faccia di un orso e il popolo del web è convinto che quell’orso in realtà sia Paddington. La sua è una storia che risale agli Anni ’50. La prima volta che Paddington è apparso in pubblico è stato presentato come un orso arrivato dal misterioso Perù creato dalla fantasia di Michael Bond. Con una valigia ammaccata in mano ed un cappello logoro sulla testa, in tasca non è mai mancato un panino con la marmellata. Paddington è diventato rapidamente una figura letteraria di estrema importanza per i bambini inglesi. E con quella sua gentilezza e genuinità ha poi conquistato anche il cinema.





NASA shares new photo from Mars, resembling a bear. pic.twitter.com/jerlwOrViq — Pop Base (@PopBase) January 30, 2023

La prima trasposizione è arrivata nel 2014 con la regia di Paul King ed un cast scoppiettante guidato da Sally Hawkins, Hugh Bonneville e Nicole Kidman. Accolto positivamente dalla critica, il film ha ottenuto un sequel nel 2017 e questa volta l’orsetto dal misterioso Perù ha dovuto fronteggiare una nuova minaccia con le fattezze di Hugh Grant. Un terzo film è ancora in lavorazione ma, nonostante l’immagine diffusa dalla Nasa, la destinazione finale non è lo spazio. Paddington non partirà per Marte, questo è certo. Il titolo scelto per il terzo film, infatti, anticipa già il tema: Paddington in Peru probabilmente porterà l’orsetto ad esplorare le sue origini e tornare nella giungla. Le riprese dovrebbero partire nel 2023, svolgendosi tra Londra e il Perù.