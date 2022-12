Otto inquietanti M3gan alla premiere del film horror: il ballo sulle note di Taylor Swift [video]

News Cinema

Arriverà a gennaio in Italia il film horror M3gan, ma intanto a Los Angeles si è svolta la premiere mondiale con un inquietante tocco creativo.

Chi è Megan? O meglio, M3gan? Non è altro che la migliore amica della piccola Cady, un amica non proprio in carne ed ossa.

Progettata da una brillante ingegnere di robotica, M3gan è in grado di ascoltare, guardare, imparare e di diventare amica e compagna di giochi, nonché protettrice del bambino a cui è legata. Quando la sua creatrice Gemma diventa la tutrice della nipotina Cady, la migliore idea che le viene è quella di affiancarle il suo prototipo. M3gan potrà così essere testata, mentre la bambina risolverà i suoi problemi di solitudine. Lo sapete quali sarano le conseguenze, vero? Esatto, atroci.

M3gan arriverà nelle sale italiane il 4 gennaio, un paio di giorni prima dell'uscita americana, ma la première mondiale del film si è svolta ieri 10 dicembre al Chinese Theater di Los Angeles. Vista la forte immagine inquietante del robot protagonista, i creativi del marketing hanno pensato di arruolare alcune ballerine e di acconciarle proprio come lei, con abiti e grandi lenti a contatto celesti (come vedete nella foto in alto, copyright di ABImages).

Il video del ballo robotico sulle note della canzone It's Nice to Have a Friend di Taylor Swift sta circolando rapidamente sul web e potete vederlo qui.





M3gan: il trailer del film horror