Oscar, per chi vota sarà obbligatorio vedere i film, nuove regole dall'Academy

Sì, dovrebbe essere scontato, ma evidentemente non lo è. L'Academy si sta organizzando per monitorare l'effettiva visione, da parte di un giurato o una giurata, di tutti i film nella categoria per la quale vota. Una stretta per ridurre la tendenza a votare "per moda" e per aumentare l'integrità del premio.

Vi è mai venuto il dubbio che, quando un film viene ricoperto di Oscar, non tutti votino in nome dell'effettiva qualità percepita dell'opera, ma lo facciano a prescindere per altre ragioni? È una domanda retorica: l'Academy stessa ne è così al corrente che ha deciso di dare una stretta lì dove può. A partire dagli Oscar 2026, ogni membro che voterà per una determinata categoria dovrà aver visto tutti i lungometraggi nominati. Per verificarlo, bisognerà usare una piattaforma streaming proprietaria chiusa, apposita. Lo scopo è spingere chi esprime la sua preferenza a guardare ogni opera con maggiore oggettività, limitando per quanto è possibile interessi di parte o la pigrizia. Leggi anche Oscar, arriva la categoria della migliore scena d'azione, la reazione dei creatori di John Wick

Oscar, bisognerà guardare i film che si votano sull'Academy Screening Room