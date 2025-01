Oscar 2025: Ora che Denis Villeneuve non è stato candidato per la regia di Dune 2, Josh Brolin smetterà davvero di recitare?

News Cinema

Ricordando la sua promessa di ritirarsi dalle scene se Denis Villeneuve non avesse ottenuto la candidatura all'Oscar per Dune - Parte 2, Josh Brolin affida ai social il suo commento sulle candidature di quest'anno, che sono meno numerose di quelle di Dune - Parte Uno.

Se Josh Brolin fosse un uomo di parola, allora dovrebbe smettere di recitare, anche se sarebbe una grande perdita per il mondo del cinema. Se diciamo questo è perché, quando Denis Villeneuve non è stato candidato all'Oscar per il miglior regista per Dune, l’attore ha detto che, se fosse accaduto lo stesso per Dune - Parte Due, avrebbe cambiato lavoro. Sappiamo da ieri che nella cinquina dei possibili migliori registi degli Oscar 2025 Villeneuve non figura, quindi ci domandiamo come si comporterà Brolin, che infatti si è ricordato la promessa fatta e ha condiviso le sue impressioni sulla sua pagina Instagram.

Josh Brolin smetterà di fare l'attore oppure no?

Dopo aver constatato con amarezza che anche quest'anno Denis Villeneuve non ha ottenuto la nomination per il miglior regista, e che Dune - Parte 2 ha avuto 4 candidature all'Oscar invece delle 10 di Dune, Josh Brolin ha scritto in una storia di Instagram:

Desidero congratularmi per la nomination di Dune (2) come miglior film, con Greig Fraser per la candidatura per la migliore fotografia, per i migliori effetti visivi, con Patrice Vermette per la scenografia e per il suono. A quanto pare dovrò smettere di fare l'attore perché Denis Villeneuve non ha avuto la nomination. Così vanno le cose purtroppo. Per me non ha senso. Va bene. Joe Walker (montatore n.d.r.) e Denis, lo meritate. È un film meraviglioso, perfino migliore del primo. Gli artisti che hanno ottenuto dei riconoscimenti certamente li meritano. Sono felice di far parte di questo progetto. Congratulazioni a tutti.

Brolin non è l'unico ad aver protestato per la mancata candidature di Denis Villeneuve alla statuetta dorata. Il produttore Chris Miller (Spider-Man: Un nuovo universo), ha scritto su X:

Quest'anno c'erano molti film con una regia fantastica, ma quello che ha fatto Denis, sotto tutti gli aspetti, è un capolavoro.

Prima che uscissero le nomination agli Oscar 2025, Josh Brolin, che nei due film di Dune ha interpretato Gurney Halleck, aveva detto a Variety:

Se (Denis) non viene candidato quest'anno, smetterò di recitare. Questo film è migliore del primo. Quando l'ho visto, mi è sembrato che qualcuno mi avesse aperto il cervello. È un capolavoro, e Denis è uno dei nostri grandi maestri. Se l'Academy Award significa qualcosa, allora il suo valore verrà riconosciuto.

All'indomani delle candidature agli Oscar 2024, Brolin si era infuriato, dicendo che non aveva senso dare a un film 10 nomination senza candidare il regista, e che per questa cosa lui era indice di stupidità. Alla luce di questa seconda delusione, vorremmo dire a Josh Brolin che Denis Villeneuve può ancora vincere l'Oscar per il miglior regista grazie alla saga di Dune. Come lui stesso ha annunciato, ci sarà un terzo film della serie, intitolato Dune Messiah.