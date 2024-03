Oscar 2024: War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko vince e Sean Ono Lennon sale sul palco e fa gli auguri a Yoko

News Cinema

Uno degli Oscar che ci hanno fatto più piacere quest'anno è quello per il miglior corto d'animazione, andato a War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko, diretto da Dave Mullins e Brad Booker, con la co-sceneggiatura e la produzione esecutiva di Sean Ono Lennon, unico figlio di John Lennon e Yoko Ono, che è salito sul palco e ne ha approfittato per chiedere a tutti di fare gli auguri a Yoko, che ha compiuto 91 anni a febbraio, per la Festa della Mamma, che in America è appunto il 10 marzo, e il pubblico ha risposto di cuore. War is Over! è ispirato alla celeberrima canzone natalizia e pacifista della coppia, uscita nel 1971, "Happy Xmas (War is Over)". Questo è il trailer del film, molto commovente, che racconta di due soldati su fronti opposti che giocano a scacchi scambiandosi le mosse con un piccione viaggiatore.