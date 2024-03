Oscar 2024: Takashi Yamazaki come Stanley Kubrick

News Cinema

Questa notte, nel corso della premiazione degli Academy Awards, il regista giapponese di Godzilla Minus One ha eguagliato il singolare record del geniale regista di 2001 Odissea nello Spazio.

Sappiamo bene tutti come, nel corso della loro quasi centenaria storia, gli Oscar 2024 abbiamo tenuto a stecchetto, o magari perfino a bocca asciutta, alcuni tra i più grandi autori della storia del cinema.

Facciamo un esempio solo, niente affatto casuale: quello di Stanley Kubrick.

Genio riconosciuto dell'arte cinematografica, autore di capolavori straordinari che hanno più che superato la prova del tempo, Kubrick, sebbene più volte candidato, non ha mai vinto un Oscar per il miglior film, né quello per la migliore regia, nemmeno quello per la migliore sceneggiatura.

Una volta sola l'Academy ha deciso di premiarlo: accadde nel 1969, quando un filmino minore intitolato 2001: Odissea nello Spazio ottenne quattro nomination (tra le quali la regia, ma non il miglior film) e vinse il premio per i migliori effetti speciali, firmati dallo stesso regista.

A prescindere dall'ironia del tutto, fu quella la prima e a lungo l'unica volta in cui un regista venne nominato all'Oscar per gli effetti speciali di un film da lui stesso diretto.

In questo 2024 è accaduto però nuovamente, quando il regista Takashi Yamazaki ha condiviso con i collaboratori Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi e Tatsuji Nojima quella stessa identica nomination per il suo Godzilla Minus One.

Ancor più degno di nota il fatto che, proprio come accadde a Kubrick, Yamakazi quell'Oscar se l'è portato a casa, eguagliando così il singolare primato del regista di 2001, Arancia meccanica, Barry Lyndon e Eyes Wide Shut.

In più c'è anche da sottolineare come questo premio andato a un film di Godzilla arriva nell'anno del 70esimo compleanno di questo kaijū, che esordì sul grande schermo nel 1954 con il primo Godzilla diretto da Ishirō Honda. E anche, forse soprattutto, che Godzilla, lucertolone nucleare che porta distruzione e morte sul suolo giapponese, nasce in maniera chiara e evidente all'olocausto nucleare causato dallo sgancio su Hiroshima e Nagasaki delle bombe atomiche la cui realizzazione, guarda caso, è stata raccontata dal film trionfatore degli Oscar 2024, l'Oppenheimer di Christopher Nolan.

Godzilla Minus One: il trailer del film