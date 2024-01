Oscar 2024, Ryan Gosling e America Ferrera difendono Greta Gerwig e Margot Robbie: "Non c'è Ken senza Barbie"

News Cinema

Greta Gerwig e Margot Robbie, regista e protagonista del film Barbie, non compaiono nella lista del candidati agli Oscar 2024 nelle rispettive categorie. La notizia ha scatenato l'immediata reazione delle co-star Ryan Gosling e America Ferrera, entrambi in lizza come miglior attore/attrice non protagonisti.

L'annuncio della lista completa dei candidati agli Oscar 2024, come ogni anno, non manca di scatenare perplessità e polemiche. Le proteste, stavolta, arrivano da due candidati nelle categorie, rispettivamente, Miglior Attore Non Protagonista e Miglior Attrice Non Protagonista. Si tratta di Ryan Gosling e America Ferrera, entrambi nominati per le performance in Barbie di Greta Gerwig.





All'origine della loro delusione non c'è, chiaramente, la notizia di essere in lizza per gli Oscar 2024. Bensì l'esclusione della regista nella rosa dei candidati per la Miglior Regia e di Margot Robbie per la statuetta come Miglior Attrice Protagonista. Gerwig ha ottenuto la nomination per la Migliore Sceneggiatura non Originale, che ha firmato insieme a Noah Baumbach. La Robbie, invece, compare in qualità di produttrice. Il film sulla bambola Mattel è candidato in tutto in otto categorie.

Lo 'snobismo' dell'Academy nei confronti della Gerwig e di Margot Robbie ha fatto decisamente storcere il naso alle co-star di Barbie. Raggiunta da Variety, America Ferrera ha confessato di essere "incredibilmente delusa" di non leggere il nome della regista nella propria categoria.

Greta ha fatto tutto quello che un regista potrebbe fare per meritarselo. Creare questo mondo e prendere qualcosa che non aveva un valore intrinseco per la maggior parte delle persone e renderlo un fenomeno globale. È deludente non vederla in quella lista. [...] Mi piacerebbe molto vedere ancora più film diretti da donne nella lista e vedere più registe riconosciute per aver creato il miglior cinema dell'anno.

A proposito della mancata nomination a Margot Robbie, l'attrice ha aggiunto: "Ciò che Margot ha raggiunto come attrice è davvero incredibile. Una delle qualità di Margot come attrice è il modo in cui fa sembrare tutto facile. Perciò la gente si fa ingannare e pensa che il lavoro che c'è dietro sia facile, ma Margot è una maga di fronte allo schermo, ed è stato uno degli onori della mia carriera poter assistere al modo in cui ha realizzato questa splendida performance. Ha messo così tanto cuore, ironia, profondità, gioia e divertimento nel personaggio. Per quanto mi riguarda, è magistrale".

Barbie, Ryan Gosling critica gli Oscar: "Non esiste Ken senza Barbie"

Anche Ryan Gosling ha dato voce al proprio disappunto in una dichiarazione diffusa dal magazine People. L'interprete di Kenha protestato vigorosamente contro la decisione dell'Academy rispetto a Gerwig e Robbie.

Non c'è Ken senza Barbie, e non c'è film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone maggiormente responsabili di questo film storico e celebrato in tutto il mondo. Nessun riconoscimento sarebbe possibile per chiunque abbia preso parte al film senza il loro talento, grinta e genio.

E ancora: "Contro ogni previsione, con nient'altro che un paio di bambole senz'anima, poco vestite e, per fortuna, senza parti intime, ci hanno fatto ridere, ci hanno spezzato il cuore, hanno spinto la cultura e hanno fatto la storia. Il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto insieme a quello di altri meritevoli candidati".

Per l'attore canadese, quella agli Oscar 2024 è la terza candidatura della sua carriera, nonché la prima nella categoria Miglior Attore Non Protagonista. "Sono estremamente onorato - ha ammesso - di essere nominato dai miei colleghi insieme ad artisti così straordinari in un anno di così tanti grandi film. E, non avrei mai pensato di dirlo, ma sono anche incredibilmente onorato e orgoglioso che sia per aver interpretato una bambola di plastica di nome Ken".

Se Greta Gerwig fosse rientrata nella rosa dei cinque registi candidati alla statuetta, avrebbe ottenuto la sua seconda nomination dopo quella per Lady Bird (2017). Margot Robbie, invece, ha all'attivo due candidature: per Tonya (2017) e Bombshell - La voce dello scandalo (2020).